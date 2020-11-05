凱勝綠能再下一城 取得府城客運15台電動大巴1.8億訂單
【撰文／陳澤樂】
2020年各縣市政府紛紛推出改善空污相關政策規劃，其中尤以台南市長黃偉哲為改善空污推出「亮麗晴空計畫」，整合市府各局處共同制定策略，其中，市府將採逐年淘汰柴油公車，預計到了二○二四年，將一百八十輛市區公車汰換為電動公車，估計一年約可削減十二公噸的PM2.5（細懸浮微粒)。台南客運業者府城客運，繼導入雙層巴士獲得市民朋友廣大迴響後，府城客運大力響應政府改善空污政策，今11/4首次訂購15台凱勝綠能電動大巴，總金額約新台幣1.8億訂單，堪為台南市區客運表率。
凱勝綠能（2246）表示，此次府城客運訂購之15台電動大巴為凱勝綠能嘉義新廠第一批生產之新車K9DA電動大巴，嘉義新廠現已落成，年產量可達650台電動大巴，因此可全力配合國家公車全面電動化政策，及台南市政府每年汰換30輛電動公車的目標。公司目前積極尋求當地客運業者合作，瞭解道路狀況、營運班次、排班調度等條件，透過在地的深耕，規劃具備優秀續航力和可靠度的產品，因此獲得客運業者青睞，將成為府城客運公司第一批電動公車，也期望能成為市府推動綠能公共運輸的生力軍。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1410期】
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