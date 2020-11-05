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史上最複雜都更案「地主」多達67人 全坤建設正式簽約2024年完工

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

堪稱史上地主人數最多，總地主達67人的大安區嘉興街都更案，延宕多年未解在國家住都中心主導下，日前評選出最優申請人全坤建設，30日於住都中心舉行簽約典禮，由國家住都中心代理董事長花敬群與全坤建設總經理江清峰共同出席簽署，該案最大地主台灣電力股份有限公司亦親臨見證，全案投資總額約31億元，將可創造93億產值，規劃興建3棟住宅大樓，預計最快2022年開工、2024年底前內完工。

嘉興街都市更新案，堪稱近年產權最複雜的公辦都更案，基地約1,548坪，嘉興街、樂業街94巷、基隆路2段291巷等所圍街廓，其中建築物包含台電學生宿舍及12棟公寓，由於私地主多達67人，推動多年卻因整合不易而困難重重，歷經10年、2次整合皆宣告失敗，住都中心2年前接手整合，最後取得98%的住戶支持意願與信任，同時也積極與公私地主溝通協商，才能順利推動招商，並評選出全坤建設為最優申請人。

住都中心指出，全案將興建為地上18~19層，地下5層的SRC大樓，規劃為住宅店面使用，而台電分回其中1棟主要做為出租住宅，低樓層未來將化為創意新空間，其餘樓層則規劃10~25坪出租住宅。

全坤建設總經理江清峰表示，建築設計方面，2棟住宅建築頂樓提供能使民眾安心運動交流的步道及景觀平台，享受福州山及四獸山的自然景觀，亦將申請黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章。

台北市蛋黃區一地難求，尤其大安區門牌、捷運商圈、面積超過千坪的大基地更是可遇不可求，區域近信義區，近期推案單價約在90~110萬元，相對大安區平均推案價格130萬元，預期自住客將以相對實惠的價格搶近黃金門牌的最佳選擇。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1410期】

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