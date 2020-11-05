選後回歸基本面 被動元件起漲

【撰文／黃清照】

美國總統大選攪擾股市，台股在12000~13000點左右高檔整理將近四個月了，我也說過有許多高價股根本不該在如此高的價位，大立光從5210元的高價跌到3000元以下，愛普從565跌破300元，高檔腰斬的股票不勝枚舉。而低檔翻倍的股票，我上期也特別點過了，低價股、低本益比股、Q3轉虧為盈股、底部放大量股…等，上期推薦的利奇，本周就展開大漲，關鍵就是轉虧為盈+上低價，本周二有個族群終於發動了，那就是被動元件，這類股票上漲前有個特徵，就是量能一定會先放大出來，週二被動元件出現天量突破的行情，只要後續守穩將會緩步墊高，被動元件今年獲利表現，我也多次解釋過了，這種被外資降評又媒體扭曲的股票，到了今年底才發動，很可能是明年大黑馬，本期將再詳細介紹。

國巨坐穩台灣被動元件龍頭寶座

MLCC大廠國巨(2327)今年因為5G、車電需求，除了併購KEMET後，營收獲利在7月時開始併入財報內，日前更大手筆在高雄加碼擴廠逾300億元，新廠將在14日舉行動土典禮，初估高雄大發新廠滿載稼動之下，合併計算基美的MLCC產能，國巨MLCC月產能可望站穩1000億顆，僅次日商村田(Murata)、韓商三星電機(SEMCO)，穩居全球第三大廠。至今年底，國巨MLCC產能約600億顆，若加上基美主攻車用電子的月產能200億顆，新國巨今年底MLCC月產能合計上看800億顆，進一步拉開與台商、陸資廠的產能差距，明年國巨則鎖定門檻更高的鉭質電容進行擴產，國巨仍坐穩台灣被動元件龍頭寶座。