泰博新冠快篩明年業績大補丸

【撰文／王榮旭】

歐洲三大經濟體英德法都再次宣布封城，如我們過去在專欄中所說，隨著北半球步入寒冬，新冠病毒恐再反撲。疫情何時能夠緩解或是疫苗什麼時候問世，目前沒有人給出肯定的答覆；考慮到疫情在未來幾個月中仍將是經濟與市場的重大影響因素，投資組合必然不能少了生技防疫的股票。10月初我就曾以《乳膠股南帝獲利衝鋒》為標題，看好疫情將使醫用乳膠需求量大增，推介當時股價只有50元左右的南帝(2108)，後來股價大漲至70多元，甚至走出一波軋空行情。在10月中的1407期雜誌中，我也以《豪展業績塞爆 業績強生》為標題看好豪展(4735)，當時股價110元附近，後來最高漲到162元，大漲將近4成，而豪展公布的第三季EPS為6.2元甚至比我當時估計的還要高一些。預計第四季南帝與豪展還將延續第三季的盛況，但是短線這兩檔股票都高檔爆量，是短線漲多整理的訊號。

泰博全方位佈局防疫商機

豪展股價短線飆高後，可留意同樣出產額溫槍的泰博(4736)，泰博股價在今年5月時飆破300元見高點，目前股價已跌回200元左右，修正超過3成，盤出了一個3個月的中期底部型態，在豪展股價大漲後，估計泰博股價也有望得到推升。泰博的額溫槍目前以出口到日本，9月業績創下史上第3高，預計第三季財報也將繳出不錯的成績。同時，泰博的新冠快篩試劑取得歐盟認證，和台灣的出口許可，這對泰博將旗下塊篩產品行銷至全球有很大的幫助，也傳出將擴產應對海外市場的需求。預計泰博試劑的月產能將在年底達到500萬劑，明年可望倍增至1000萬劑，對明年業績將有很大的貢獻，今年全年EPS有望挑戰17元。