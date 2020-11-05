國家隊護持 法人認錯回補股？

【撰文／陳子榕】

上週以來天氣陰雨綿綿，台股也表現黯淡，面對一萬三千點的關卡，加上美國大選在即、歐美疫情再度肆虐等因素，三大法人連續六天賣超台股，逼得台股在上週一口氣跌破月線、季線支撐。不過在此同時，八大公股券商卻及時出面護盤，反向操作，積極買進營收漂亮權值股，力抗法人賣壓，當中包括台積電(2330)、聯電(2303)、友達(2409)、國泰金(2882)…等。

除了八大公股行庫趁低承接，剛啟動的盤中零股交易也相當熱鬧。ETF-元大高股息(0056)及元大台灣50(0050)兩檔老牌ETF人氣爆棚，從上週以來穩蟬聯ETF交易量冠亞軍寶座，尤其(0056)以低股價、穩定配息兩大優勢迅速滾動人氣，至週一(11/2)累計成交量已突破184萬股，不但遙遙領先其他ETF，也推升整體ETF受益人增加了近三萬人，逾155萬人新高。此外，台積電(2330)的穩定性及成長也深受小資零股族的喜愛，(11/2)單日成交股數多達77萬股。零股交易市場的熱絡買氣顯示好的股票絕不寂寞，而且逢低正是分批進場的好時機！

尤其本週一(11/2)台股在盤中幾度震盪之後，尾盤隨著台積電量價俱揚而急速拉升，終場指數逆勢上漲44.97點，顯示台股仍有基本面做強力支撐，後市不看淡。然而在觀望氛圍中又該如何選股呢？其實，透過公股券商護盤重點和零股交易已經悄悄透露端倪，除此之外，深具潛力的成長型個股也是當前盤勢中的好選擇。

例如年底手機新品、遊戲機上市帶動一系列供應鏈業績大成長的個股，包括穩懋(3105)、雍智科技(6683)、華擎(3515)，都是未來關注亮點。