凱美切入車用市場潛力大

【撰文／王榮旭】

今年10月以來，市場一直聚焦於美國總統大選，而隨著美國總統大選在本週落幕，不確定性逐漸排除，資金將回流股市，選股也將回歸基本面。聯準會在選後舉行利率決策會議，預計將重申低利率政策不變，資金為了尋求收益勢必還要回到股市中；而且不管誰當選，明年經濟復甦的前景都不會改變。經濟復甦帶動需求，加上今年上半年廠商因疫情普遍壓低存貨，現在市場上一些往常不會缺貨的商品已經出現缺貨漲價的情況，包含8吋晶圓代工、電源管理IC、MOSFET和面板等都傳出漲價消息。突然湧現超乎預期的需求讓供給一時無法因應，再加上疫情導致貨櫃輪一櫃難求，出貨不順暢，預估這種供不應求的狀況將持續到明年。資金回流股市要尋找標的，而電子股的漲價行情是目前最吸睛的，我認為從年底到明年，漲價效應將聚焦於今年還沒漲到的矽晶圓和被動元件。

奇力新明年LTCC營收翻倍

今年是5G元年，5G手機爆量帶動LTCC供不應求，未來漲價的可能性高，有利LTCC大廠華新科(2492)、奇力新(2456)和璟德(3152)。華新科已啟動LTCC擴產計畫，去年底 LTCC月產能約為1.5億顆，現階段已經拉升到2億顆，由於5G時代的LTCC用量將較4G大幅成長約4成，公司持續在高雄廠區擴充LTCC產能，未來5年每年將以10%的幅度擴張；而且考慮到目前LTCC產品需求吃緊，價格上漲空間大，也能進一步挹注業績。被動元件中受惠大的還有近期傳出將與鴻海(2317)結盟進軍電動車市場的國巨(2327)，第四季本是被動元件的淡季，然而在車用需求攀升的帶動下，國巨今年第四季有望淡季不淡。