若川普勝選 電子法說報明牌

【撰文／莊正賢】

美國總統大選塵埃落定，川普後來居上，在關鍵搖擺州賓州、佛州、俄州、德州這四大選舉人票倉全數拿下，一舉扳倒領先的拜登，非常戲劇化，選舉結果又再次跌破一堆專家眼鏡，並且參眾議院也由共和黨拿下，未來4年共和黨完全執政，之前因為避開選舉而撤出的資金可能會回流，再加上景氣仍處於高點，短線上並沒有看到太多存貨修正壓力，在資金氾濫下，川普為主的科技股又會再成為多頭主流。

既然川普勝選，他主打抗中牌，打華為、中芯，受惠去美化概念的IC設計、晶圓代工、PA等半島相關類股，又會成為資金買盤的方向，而拜登當選的期待落空，資金撤出綠能族群，回檔修正的去美化概念股，是優先布局的方向，近期法說會多家重量IC設計股以及電子股輪番上陣，是不是有報名牌的味道了。

5家去美化IC設計打頭陣

IC設計龍頭聯發科(2454)Q3業績創歷史新高，營收為972.75億元，季增43.9%，年增幅度達44.7%，單季毛利率為44.2%，Q3 ESP 8.42元，創下新高，預估Q4展望，季營收預估在895～973億元間，約持平到季減8%，不過和去年相比，增加38%至50%。