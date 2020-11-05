蔡明彰觀點：美大選後台股新主流現身

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，金融市場不怕利空，最怕不確定因素。在美國總統大選當日並沒有明確的結果，預期美國股市短期將會震盪整理，2016年川普勝選，美股跌一天，就一路長多格局，因為川普總統實施減稅。

假如川普連任成功，恐怕減稅的利多模式不易再複製，2016年大選的時候，道瓊指數才17,000點，在低檔，容易反映減稅利多，現在是27,000點，在高檔，利多不易再複製了。

另外，假如是拜登勝出，恐怕美國股市慶祝一、二日就會拉回整理，因為拜登主張加稅，但最可怕的一種情況是再度發生2000年小布希對決高爾，雙方都沒有超過270張選舉人票，最後訴諸最高法院仲裁，經過漫長的訴訟之後，36日之後，12月12日才有結果，導致道瓊指數從10,996點跌到10,299點，重挫700點，跌幅6％。

2000年的美股，直到12月21日之後，才跌深反彈，但不要忘了，當年網路泡沫，美股在大選前，已經先跌了30％，所以大選出現爭議，才下跌6％而已。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年新冠疫情從低點以來，道瓊已經強彈50％，所以若發生選舉的爭議，恐怕跌幅會比當年更加的嚴重，選後美國股市要回歸疫情的基本面考驗。

高盛大幅下調歐洲第四季經濟預期，第四季GDP將萎縮2.3％，先前預估增長2.2％，出現重大反轉，歸咎新冠確診病例激增，英、德、法、西班牙，這些GDP規模大的歐洲國家全國封鎖，新封鎖將至少實施三個月，明年2月才開始解禁。

美國的情況雷同歐洲，所以第四季跟明年第一季GDP，衰退機率大，如果不儘早進入新一輪刺激方案，恐怕GDP衰退幅度更大。

3月下旬美國國會通過2.2兆美元紓困金，預期選後規模也將超過2兆美元，這使得截至9月30日，美國2020年財政年度預算赤字飆上3.13兆美元，改寫紀錄，明年整體赤字將達到21.9兆美元，達GDP 104.4％，美國加入了日本、義大利、希臘少數國家債務大於GDP的行列，這會使得美元長線看跌。

今年大選年，美元指數已經下跌4％，高盛認為一直到2023年還會再跌15％，所以避險的資金湧向黃金、比特幣。黃金今年漲20％，比特幣更大漲90％，比特幣近日已經觸及去年高點14,000美元，月K呈現大W底，可望挑戰天價2萬美元。

禮拜三拜登未明顯勝出，使得他的綠能概念股、太陽能表現平淡，唯有電動車的長園科(8038-TW)、同致(3552-TW)飆上漲停，大陸國務院公布汽車強國藍圖，2025年新能源的車銷售比重達20％，電動車有中、美二大國的政策支持，長期的展望勝過太陽能。

萬寶投顧蔡明彰強調， 雖然選舉的結果沒有立即明朗，但禮拜三台股選後新主流已經現身了。今年這場新冠疫情完全改變人們生活的型態，也改變了產品的消費，航空、旅遊至少要二年才能恢復元氣，但遠距科技業受惠，成為資本市場的新歡。

禮拜三有二檔遠距商機的股票攻上漲停，並且改寫天價，一檔是居家健身器材的岱宇(1598-TW)，另外是蘋果新MacBook供應鏈的鼎炫-KY(8499-TW)。

在今年第一波疫情的時候，是北半球的春天，歐美民眾仍可戶外運動，因而自行車在歐洲熱賣，帶動巨大(9921-TW)從114元漲到了創天價的334元，大漲193％。但第二波疫情即將進入冬天，巨大第三季仍旺，但第四季到明年第一季，營運將下滑。

高爾夫球大田(8924-TW)從29.2元漲到68.3元，大漲134％，股價創13年新高，但情況雷同巨大，預計第三季是今年高峰，第四季將下滑，現階段是賣點而不是買點。

但由於歐美第二波疫情碰到寒冷冬天，民眾被迫待在家裡，不可能24小時都在遠距視訊，與公司客戶聯繫，剩下的時間將會娛樂健身。

今年疫情下，使得居家健身器材大賣，以生產跑步機、飛輪為主，但今年結合線上健身課程而火紅的Peleton，在美股從17.7美元，漲到最高139.75美元，狂奔6.9倍，可見居家健身商機多麽龐大。

台廠岱宇旗下各品牌銷售良好，帶動今年前三季美國地區營收比重較去年同期60％提高至75％，而第二波疫情擴大，關閉公共健身房、體育館，有健身需求的人只能在家運動，使得岱宇的在手訂單較去年同期大增3倍，今年第一季EPS僅0.01元，第二季成長到1.78元，而公告8月EPS 1.37元，估全年上看6～7元，明年的上半年也有5元的實力。

另外，蘋果11月11日將會發表新型MacBook，鼎炫-KY是EMI防電磁材料最大的供應商，預計新型的MacBook在發表之後將會熱賣，甚至比iPhone 12更火紅，相關MacBook的供應鏈也開始注意。

萬寶投顧蔡明彰強調，所以，選後台股回歸基本面，應該是在居家健身娛樂及蘋果MacBook相關的供應鏈成為二大主流。

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