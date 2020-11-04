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美國大選題材已過時 被動元件和ABF載板開始冒出頭

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美國大選過後不確定因素逐漸排除，選股回歸基本面，估計選後召開的FOMC會議將重申利率不變，延續資金寬鬆政策，弱勢美元有利亞股資金行情。大規模財政刺激計畫也將隨之展開，經濟會持續復甦。

科技產業對景氣敏感度高，上半年度最壞狀況已過，下半年需求增溫，從晶圓代工、電源管理IC、MOSFET，甚至連面板都傳出漲價聲浪，而明年漲價風可望吹向ABF載板、被動元件及矽晶圓部分產品。

ABF載板主要應用在高速運算IC，由於Intel、AMD、NVIDIA等晶片大廠陸續推出新的高效晶片，對載板層數與面積使用大幅增加，但是ABF擴產難度高、耗時久，目前都是供應吃緊的狀況。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，即便華為第四季訂單不再，空出ABF載板產能也已快速被其他客戶補上，估計明年ABF載板的供需缺口放大到15%，而ABF載板的供應商，只能透過漲價及提高高階產品供貨比重，來不斷提升獲利。

南電(8046-TW)ABF載板的營收占比達五成，為載板三雄之中最高，受惠程度相對也最大，明年EPS上看7~8元。

最近遭部分外資調降評等，又遇到火災利空連連的欣興(3037-TW)，擁有全球最大ABF載板產能，是ABF需求吃緊下的絕對受惠者，短線最壞狀況不過如此。欣興股價回到半年線，對於中長線的資金已極具吸引力。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今年沒有漲到的被動元件及矽晶圓，明年也可望冒出頭；明年NB/PC需求不墜，5G手機上看4~5億支，汽車市場也明顯回溫。第四季被動元件龍頭國巨(2327-TW)、華新科(2492-TW)營運淡季不淡。

12吋、8吋的矽晶圓需求也緩步復甦，明年記憶體景氣若走揚，矽晶圓現貨價可望向上，有利環球晶(6488-TW)、台勝科(3532-TW)。而被動元件龍頭國巨(2327-TW)的MLCC、晶片電阻第四季稼動率將提升到8成，鉭質電容及一體成型電感大廠也都傳出產能滿載的訊息。

5G用量比4G大幅成長的LTCC，其產品已經供不應求，不排除漲價。國內LTCC大廠華新科(2492-TW)、璟德(3152-TW)與奇力新(2456-TW)，最近股價走勢明顯轉強。其中奇力新是電感元件製造大廠，最大股東國巨持股約一成，LTCC打入一線手機客戶供應鏈，產品已在認證階段。

由於每支5G手機LTCC用量，從4G手機的3~5顆，攀升到10顆~15顆，明年5G手機出貨量大增，估計奇力新明年EPS上看10元。以目前股價不到120元計算，本益比只有12倍，評價偏低。

另一方面，國巨今年併購基美，目的就是要藉由基美的技術加速打入車用高規市場，上個月與鴻海策略聯盟，搶攻車用市場的目標更加明確，並點名車用電感的奇力新、鋁質電解電容的凱美(2375-TW)，一齊加入結盟陣容。

奇力新與凱美站在兩個巨人肩膀上，切入車用市場未來想像空間大，而車市在走過兩年需求低迷之後，車用零組件已在第三季出現第一波回補潮。由於車市疲軟已久，後續很可能出現大量庫存回補潮，相關供應鏈後市相當值得留意。還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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