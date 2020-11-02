雙11喜迎購物節 台股可望先蹲後跳？

撰文/陳子榕

美國半導體大廠超微(AMD)27日宣布，將以350億美元，約新台幣1兆150億元，高價收購可程式邏輯閘陣列(FPGA)全球龍頭賽靈思(Xilinx)，這也是繼輝達(Nvidia)宣布400億美元收購安謀(ARM)之後，今年第二大半導體產業併購案。

半導體業界為何如此加快腳步急於併購？有一部分原因來自於今年疫情席捲，改變人類生活和工作型態，讓企業更明顯看到電子及遠端通訊發展的旺盛需求，產業鏈重組的盤局中，必須搶快一步找到更寬廣的位置。

而超微收購賽靈思最受惠的就是台積電(2330-TW)。台積電今年在業績方面繳出非常漂亮的成績單，最新月營收、季營收雙雙創新高，全年營收也上調30％，同時訂單滿手。目前台積電5奈米、7奈米產能幾乎飽和，原先最閒置的28奈米也已經加入應急，產能利用率由去年的50％，到今年第三季已經拉到80％，明年更可望達100％。除了受惠蘋果新機拉貨加持、中芯制裁轉單效應，加上外傳英特爾委外大單之外，如今再加上超微併購之後的新產品大幅依賴台積電，台積電業績暢旺已經看到明後年，法人最新調高台積電目標價至600元。

萬寶投顧陳子榕指出，事實上半導體產業今年真的強強滾。工研院近日三度上修今年半導體產值預測，台灣今年IC產值規模將創新高，達3.21兆元，年增20.7％，明年規模可站上3.33兆元，年增3.5％，預期2030年更可創造5兆元的產值。

半導體業的榮景雨露均霑，沉寂已久的聯電(2303-TW)，今年因為訂單滿載，已經調漲8吋晶圓價格，明年續漲，聯電股價及ADR價格今年以來飆勢凌厲，外界預估聯電今年第四季營收將季增4％，外資已經上調今、明兩年EPS預估值，目標價38元。聯發科(2454-TW)10月30日法說同樣令人期待，法人樂觀預估，聯發科第四季營收落在930億元，高於市場預期。而受惠疫情宅經濟，需求同樣爆發的還有NB族群，宏碁(2353-TW)7月以來股價飆漲，近日稍微拉回續攻。

時序即將迎向11月，從國發會發布的景氣燈號來看，已經連續兩個月綠燈，顯示國內景氣逐步回升，如何在暗潮洶湧的股市中找出明燈，業績成長底子硬的股票將是進可攻、退可守的好選擇。

萬寶投顧陳子榕指出，近期美股震盪幅度大，台股反而較為穩定，大多於萬三關前整理，近期台股資券同增，人氣仍在，只是等待進一步明確消息，目前來說，選股才是王道，操作上仍先以籌碼為依歸；金流增的個股，早晚動。例如，10/7的廣運(6125-TW)由29.5元，漲至本波段高39.65元，漲幅高達34％；這幾天創高拉回，技術面過高拉回是正常，持續階梯式上漲。

另外，10/27(週二)所分享的國喬(1312-TW)，本週也漲8％。國喬在指數震盪下，仍能拉出價差，實屬不易，這就是籌碼選股的優勢。在指數震盪整理下，不要滿場亂追股票，須控制風險；若持股比例低者，利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/27《進入傳統旺季 這族群迎大商機？》。繼續再透過籌碼面與基本面追蹤，跟大家分享好股：

聯電(2303-TW)8吋晶圓需求強勁，第三季合併營收448.70億元，創單季新高；為迎接未來5G商轉需求，近期傳出將斥資百億併購日本東芝8吋晶圓廠，擴大產能；與美國司法部官司可望解決，解決金額較預期大幅降低，外資重申加碼買進評等。

聯發科(2454-TW)第三季營收季增44％，毛利率可望達41.5～44％；Soc、WiFi6需求暢旺，加上手機客戶OPPO、小米等搶食華為市場，加強拉貨；受惠中芯制裁案，高通PMIC及5G晶片轉單效應，法人看好第四季表現，維持加碼評等。

宏碁(2353-TW)9月營收295.15億元，創6年以來單月新高，稅後純益年增84.96％，EPS 0.28元；受惠疫情宅經濟與教學需求，NB持續暢旺，且與Google合作緊密，為Chromebook全球第二大供應商，出貨佔22％，預估明年出貨再拉高；法人預估明年EPS最高至3.46元，股價挑戰50元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險