雙11喜迎購物節 台股可望先蹲後跳？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/陳子榕

美國半導體大廠超微(AMD)27日宣布，將以350億美元，約新台幣1兆150億元，高價收購可程式邏輯閘陣列(FPGA)全球龍頭賽靈思(Xilinx)，這也是繼輝達(Nvidia)宣布400億美元收購安謀(ARM)之後，今年第二大半導體產業併購案。

半導體業界為何如此加快腳步急於併購？有一部分原因來自於今年疫情席捲，改變人類生活和工作型態，讓企業更明顯看到電子及遠端通訊發展的旺盛需求，產業鏈重組的盤局中，必須搶快一步找到更寬廣的位置。

而超微收購賽靈思最受惠的就是台積電(2330-TW)。台積電今年在業績方面繳出非常漂亮的成績單，最新月營收、季營收雙雙創新高，全年營收也上調30％，同時訂單滿手。目前台積電5奈米、7奈米產能幾乎飽和，原先最閒置的28奈米也已經加入應急，產能利用率由去年的50％，到今年第三季已經拉到80％，明年更可望達100％。除了受惠蘋果新機拉貨加持、中芯制裁轉單效應，加上外傳英特爾委外大單之外，如今再加上超微併購之後的新產品大幅依賴台積電，台積電業績暢旺已經看到明後年，法人最新調高台積電目標價至600元。

萬寶投顧陳子榕指出，事實上半導體產業今年真的強強滾。工研院近日三度上修今年半導體產值預測，台灣今年IC產值規模將創新高，達3.21兆元，年增20.7％，明年規模可站上3.33兆元，年增3.5％，預期2030年更可創造5兆元的產值。

半導體業的榮景雨露均霑，沉寂已久的聯電(2303-TW)，今年因為訂單滿載，已經調漲8吋晶圓價格，明年續漲，聯電股價及ADR價格今年以來飆勢凌厲，外界預估聯電今年第四季營收將季增4％，外資已經上調今、明兩年EPS預估值，目標價38元。聯發科(2454-TW)10月30日法說同樣令人期待，法人樂觀預估，聯發科第四季營收落在930億元，高於市場預期。而受惠疫情宅經濟，需求同樣爆發的還有NB族群，宏碁(2353-TW)7月以來股價飆漲，近日稍微拉回續攻。

時序即將迎向11月，從國發會發布的景氣燈號來看，已經連續兩個月綠燈，顯示國內景氣逐步回升，如何在暗潮洶湧的股市中找出明燈，業績成長底子硬的股票將是進可攻、退可守的好選擇。

萬寶投顧陳子榕指出，近期美股震盪幅度大，台股反而較為穩定，大多於萬三關前整理，近期台股資券同增，人氣仍在，只是等待進一步明確消息，目前來說，選股才是王道，操作上仍先以籌碼為依歸；金流增的個股，早晚動。例如，10/7的廣運(6125-TW)由29.5元，漲至本波段高39.65元，漲幅高達34％；這幾天創高拉回，技術面過高拉回是正常，持續階梯式上漲。

另外，10/27(週二)所分享的國喬(1312-TW)，本週也漲8％。國喬在指數震盪下，仍能拉出價差，實屬不易，這就是籌碼選股的優勢。在指數震盪整理下，不要滿場亂追股票，須控制風險；若持股比例低者，利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/27《進入傳統旺季 這族群迎大商機？》。繼續再透過籌碼面與基本面追蹤，跟大家分享好股：

聯電(2303-TW)8吋晶圓需求強勁，第三季合併營收448.70億元，創單季新高；為迎接未來5G商轉需求，近期傳出將斥資百億併購日本東芝8吋晶圓廠，擴大產能；與美國司法部官司可望解決，解決金額較預期大幅降低，外資重申加碼買進評等。

聯發科(2454-TW)第三季營收季增44％，毛利率可望達41.5～44％；Soc、WiFi6需求暢旺，加上手機客戶OPPO、小米等搶食華為市場，加強拉貨；受惠中芯制裁案，高通PMIC及5G晶片轉單效應，法人看好第四季表現，維持加碼評等。

宏碁(2353-TW)9月營收295.15億元，創6年以來單月新高，稅後純益年增84.96％，EPS 0.28元；受惠疫情宅經濟與教學需求，NB持續暢旺，且與Google合作緊密，為Chromebook全球第二大供應商，出貨佔22％，預估明年出貨再拉高；法人預估明年EPS最高至3.46元，股價挑戰50元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

延伸閱讀

台積電尾盤急拉 台股漲44點收12,591

元大台股領航ETN上市 5,000元可入手精選15檔產業龍頭

FED評估數位貨幣 台股處處是機會？

11購物節商機 帶旺這類股？

相關新聞

雙11喜迎購物節 台股可望先蹲後跳？

美國半導體大廠超微(AMD)27日宣布，將以350億美元，約新台幣1兆150億元，高價收購可程式邏輯閘陣列(FPGA)全球龍頭賽靈思(Xilinx)，這也是繼輝達(Nvidia)宣布400億美元收購安謀(ARM)之後，今年第二大半導體產業併購案.......

倫敦Zone 1最具潛力新區 年漲10%成為倫敦投資新熱點

Embassy Gardens開盤出現爆買盛況，最後一期壓軸再現，一房£76萬起、兩房£87.95萬起。Embassy Gardens位於英國政府大力優化再造的Zone 1泰唔士河岸九榆樹(Nine Elms)區域.......

晟德旗下生技股再添新兵 櫃買審議通過博晟生醫股票上櫃案

證券櫃檯買賣中心10/26召開上櫃審議委員會，審議通過高階複合骨科醫材 (6733-TW)博晟生醫申請上櫃案，申請時資本額9.2億元，董事長為陳德禮，推薦證券商.......

FED評估數位貨幣 台股處處是機會？

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示.......

半導體第二波行情是記憶體？

美國總統大選進入最後倒數，我認在這個時間點去押注川普獲拜登當選意義不大，更好的做法應該是尋找那些不論誰當選都能續強的類股。川普和拜登大部分的政見都不相同.......

疫情下的受惠者 新防疫概念股在自行車

美國總統大選將至，儘管目前拜登民調稍稍領先，但仍不能掉以輕心，無論是川普還是拜登選上，都會有個股族群雞犬升天，而對於指數來說肯定會有更大波動.......

法說會車輪戰上陣

美國大選進入最後階段，川普能不能連任？還是拜登順利進白宮，都攸關未來全球股市的動向，而美國超級財報週開跑.......

川普V.S拜登 選股策略大分析

11/3是美國總統大選，選前全球股市行情量縮高檔震盪，沒人敢押寶誰會贏，美股更是出現激烈的上下震盪，道瓊更是跌破了季線.......

三大理由！顯卡有望接棒太陽能飆漲

第二波疫情再度重創歐美經濟，防止第一波疫情擴散，歐元區採取了嚴格封鎖措施，使得第二季的經濟較前一季暴跌11.8％，創史上最大的萎縮.......

11購物節商機 帶旺這類股？

美國總統大選結果下週即將揭曉，隨著大選腳步逼近，全球股市瀰漫一股觀望氣氛，台股指數進入整理，但是，即便有不確定因素的干擾......

估十月出口可望再創高 相關個股有機會?

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示......

台股不變應萬變 轉單、低本益比、防疫仍為首選

美國紓困法案反反覆覆，市場觀望心態顯現在低迷的成交量。雖然拜登民調佔優勢，但鹿死誰手沒人能保證，美國大選不確定性因素未消除前，估計台股指數仍維持區間整理，但不代表沒有行情.......

熱門新聞

雙11喜迎購物節 台股可望先蹲後跳？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。