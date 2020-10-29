快訊

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

倫敦Zone 1最具潛力新區 年漲10%成為倫敦投資新熱點

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

Embassy Gardens開盤出現爆買盛況，最後一期壓軸再現，一房£76萬起、兩房£87.95萬起。Embassy Gardens位於英國政府大力優化再造的Zone 1泰唔士河岸九榆樹(Nine Elms)區域，區域住宅平均年漲10%，是倫敦投資新熱點。九榆樹區話題不斷，全新美國大使館完工啟用，科技巨頭Apple新總部將落腳此處，大量高階人才湧入。此外，地鐵黑線(Northern Line)新站Nine Elms Station，將在2021年通車，交通機能升級，輕鬆穿梭倫敦市區。Embassy Gardens擁有全球首座奢華公設，25米透明玻璃空中泳池，打造最具話題性住宅項目，臨河對望Mayfair及Chelsea富人區，倫敦地標盡收眼底。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1409期】

延伸閱讀

Google捲入反壟斷官司效應 蘋果加速開發搜尋引擎

《看門狗：自由軍團》心得：各種縮水的開放世界，但你還是可以期待一下劇情

GAP、PULL&BEAR與藝術家和博物館玩跨界 冬季穿搭不想撞衫？從中挑選就對了！

一生只有一次！管家免費導覽晶華總統套房今開放預約

相關新聞

倫敦Zone 1最具潛力新區 年漲10%成為倫敦投資新熱點

Embassy Gardens開盤出現爆買盛況，最後一期壓軸再現，一房£76萬起、兩房£87.95萬起。Embassy Gardens位於英國政府大力優化再造的Zone 1泰唔士河岸九榆樹(Nine Elms)區域.......

晟德旗下生技股再添新兵 櫃買審議通過博晟生醫股票上櫃案

證券櫃檯買賣中心10/26召開上櫃審議委員會，審議通過高階複合骨科醫材 (6733-TW)博晟生醫申請上櫃案，申請時資本額9.2億元，董事長為陳德禮，推薦證券商.......

FED評估數位貨幣 台股處處是機會？

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示.......

半導體第二波行情是記憶體？

美國總統大選進入最後倒數，我認在這個時間點去押注川普獲拜登當選意義不大，更好的做法應該是尋找那些不論誰當選都能續強的類股。川普和拜登大部分的政見都不相同.......

疫情下的受惠者 新防疫概念股在自行車

美國總統大選將至，儘管目前拜登民調稍稍領先，但仍不能掉以輕心，無論是川普還是拜登選上，都會有個股族群雞犬升天，而對於指數來說肯定會有更大波動.......

法說會車輪戰上陣

美國大選進入最後階段，川普能不能連任？還是拜登順利進白宮，都攸關未來全球股市的動向，而美國超級財報週開跑.......

川普V.S拜登 選股策略大分析

11/3是美國總統大選，選前全球股市行情量縮高檔震盪，沒人敢押寶誰會贏，美股更是出現激烈的上下震盪，道瓊更是跌破了季線.......

三大理由！顯卡有望接棒太陽能飆漲

第二波疫情再度重創歐美經濟，防止第一波疫情擴散，歐元區採取了嚴格封鎖措施，使得第二季的經濟較前一季暴跌11.8％，創史上最大的萎縮.......

11購物節商機 帶旺這類股？

美國總統大選結果下週即將揭曉，隨著大選腳步逼近，全球股市瀰漫一股觀望氣氛，台股指數進入整理，但是，即便有不確定因素的干擾......

估十月出口可望再創高 相關個股有機會?

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示......

台股不變應萬變 轉單、低本益比、防疫仍為首選

美國紓困法案反反覆覆，市場觀望心態顯現在低迷的成交量。雖然拜登民調佔優勢，但鹿死誰手沒人能保證，美國大選不確定性因素未消除前，估計台股指數仍維持區間整理，但不代表沒有行情.......

蔡明彰觀點：第一波疫情漲防疫 第二波看雙A

新冠疫情新增病例屢創新高，第一波疫情遭重創的二個歐洲國家宣佈大規模措施以遏制疫情蔓延。義大利本週起全國所有餐廳、酒吧下午6點前關閉.......

熱門新聞

謝金河：選股不選市中的個股奇兵

三大理由！顯卡有望接棒太陽能飆漲

半導體第二波行情是記憶體？

DRAM醞釀景氣回升行情

筆電缺貨概念股 誰先衝出？

川普V.S拜登 選股策略大分析

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。