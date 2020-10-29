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倫敦Zone 1最具潛力新區 年漲10%成為倫敦投資新熱點
【撰文／陳澤樂】
Embassy Gardens開盤出現爆買盛況，最後一期壓軸再現，一房£76萬起、兩房£87.95萬起。Embassy Gardens位於英國政府大力優化再造的Zone 1泰唔士河岸九榆樹(Nine Elms)區域，區域住宅平均年漲10%，是倫敦投資新熱點。九榆樹區話題不斷，全新美國大使館完工啟用，科技巨頭Apple新總部將落腳此處，大量高階人才湧入。此外，地鐵黑線(Northern Line)新站Nine Elms Station，將在2021年通車，交通機能升級，輕鬆穿梭倫敦市區。Embassy Gardens擁有全球首座奢華公設，25米透明玻璃空中泳池，打造最具話題性住宅項目，臨河對望Mayfair及Chelsea富人區，倫敦地標盡收眼底。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1409期】
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