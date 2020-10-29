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晟德旗下生技股再添新兵 櫃買審議通過博晟生醫股票上櫃案

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

證券櫃檯買賣中心10/26召開上櫃審議委員會，審議通過高階複合骨科醫材 (6733-TW)博晟生醫申請上櫃案，申請時資本額9.2億元，董事長為陳德禮，推薦證券商:元大證券、德信綜合證券、群益金鼎證券及國泰綜合證券。

博晟生醫旗下研發之膝蓋軟骨組織修復複合醫材BiG-009「"愛膝康" 一次性自體軟骨修補系統」4/28 取得台灣衛生福利部食藥署 (TFDA) 之國產第三等級醫療器材上市許可，已佈建全台六家經銷商通路外，更鎖定全球市場並啟動中國、歐、美、日、東南亞及南美洲等市場的取證與授權洽談。

博晟生醫董事長陳德禮表示，BiG-009 能有效使關節軟骨再生，改善病患症狀，同時降低重複手術的痛苦，可望造福廣大因各種原因造成膝軟骨受損的病友，該產品的取的認證對博晟生醫的營運實務有著指標性與策略性雙重意義，現階段先走自費，同步已送申請健保給付，將加速拓展國際事業版圖。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1409期】

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