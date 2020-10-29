FED評估數位貨幣 台股處處是機會？
【撰文／陳子榕】
國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示，美國已經針對數位貨幣深入研究。其實，不只美國，全世界已經有80%的國家央行正在認真考慮數位貨幣的可行性和執行方案。中國大陸率先在今年5月宣布推出數位人民幣，並選定深圳測試，同時發放1000萬元的數位貨幣紅包來吸引民眾和商家；歐洲央行和日本央行也都著手評估；台灣方面則在今年9月展開為期2年的「通用型CBDC試驗計畫」。
數位貨幣儼然成為世界潮流，甚至可能取代現金。誠如馬雲所說：數位貨幣可能是未來30年金融業發展非常重要的核心！數位貨幣的出現除了減少印鈔、運送成本，同時更能防制偽鈔和洗錢，當然，對於疫情急需的紓困可能更加有效率。
事實上早有美國議員提出建議，希望每個美國公民都能有一個數位帳戶，讓FED在緊急情況下快速匯入數位美元。美國克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁(Loretta Mester)更曾經不諱言地說：如果降息、量化寬鬆都失敗的話，直升機撒錢有可能成為解決危機的考慮選項。
為了救回受疫情影響而慘澹的世界經濟，全球量化寬鬆勢在必行，實體貨幣之外，現在又有了數位貨幣的加入，洶湧澎拜的資金潮正在醞釀。而在這一波疫情衝擊中，台灣相當值得喝采，不但疫情防控出色，經濟表現也意外讓人驚豔。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1409期】
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