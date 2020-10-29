半導體第二波行情是記憶體？

【撰文／王榮旭】

美國總統大選進入最後倒數，我認在這個時間點去押注川普獲拜登當選意義不大，更好的做法應該是尋找那些不論誰當選都能續強的類股。川普和拜登大部分的政見都不相同，唯獨在對中國強硬上，兩人的立場一致，美對中科技封鎖和關稅壁壘在短時間內預計都不會解除。如今美國已經把中國視為競爭對手，為了維護美國的霸權，美中之間的科技戰勢必還將繼續，不管是華為禁令還是對中芯的制裁，短時間內都不會解除。這樣一來轉單效應就將持續，比如最直接受惠於中芯轉單的聯電(2303)，股價近期就領先大盤創波段高點。不過由於聯電產能早已全滿，來自中芯的轉單短時間還無法貢獻訂單量，只能調漲代工費用。聯電的基期目前已經較高，因此我認為可以關注基期較低、同樣也受惠中芯轉單的華邦電(2344)和旺宏(2337)，短線上漲的空間相對更大。

華邦電受惠轉單效益

近期傳出華邦電受惠於中芯禁令，成功從中國廠商手上搶下蘋果iPhone 12的OLED面板搭載低容量NOR Flash訂單，而且蘋果的轉單是多出來的需求，讓華邦電補漲威力強大，10月以來漲幅逾三成，遠高於聯發科(2454)的11%及聯電的16%，稱之為聯電第二並不為過。預期未來DRAM及NOR Flash平均售價將受惠記憶體景氣復甦而逐季走高；子公司新唐的新業務納入合併後，經營效益也逐季體現，預料將進一步挹注華邦電的獲利。同時華邦電基期相對也較低，每股淨值比14.89，今明兩年預估都將獲利，今年EPS預估0.3元，明年則估0.7元，本淨比約為1.2倍，低於同族群旺宏的1.9倍，這也是為什麼短線華邦電股價漲幅更大。