疫情下的受惠者 新防疫概念股在自行車

【撰文／黃清照】

美國總統大選將至，儘管目前拜登民調稍稍領先，但仍不能掉以輕心，無論是川普還是拜登選上，都會有個股族群雞犬升天，而對於指數來說肯定會有更大波動，但最近疫情問題又浮上檯面，使得選情再度膠著。這一波的疫情以歐洲最不樂觀，法國、義大利及西班牙等國最嚴重，已經有許多國家開始恢復宵禁及隔離措施。回到台股，台股仍在區間震盪，個股仍輪漲，台灣的防疫概念股最近也頗有起色，南帝、申豐因切入醫療手套，成為新防疫概念股，上漲最主要原因在於全球醫療用手套需求增加，使手套價格飆升，加上原料丁二烯價格下滑，又使得手套利差出現擴大，兩項動能刺激南帝獲利大幅上漲，申豐也同樣比價向上突破，今年手套供不應求，申豐年初新產能加入，下半年優於上半年成長，新防疫概念股正夯！

新防疫概念股在自行車

另類的防疫概念股在自行車，很多投資朋友可能不知道，因為疫情肆虐的緣故，全球自行車竟然熱賣到缺貨，零組件廠各個雨露均霑，桂盟(5306)出貨自行車金屬鏈條，今年受惠自行車成長趨勢延續，初期需求以安全通勤和休閒為主，熱銷車種以中低階為主，通路庫存極低，鏈條訂單滿手，毛利率也因自行車保有量增加，帶動歐美補修市場貢獻提升；尤其桂盟自行車鏈在中低階車鏈市占比高達75％，以及車鏈全球市占率最高，業績可望大幅進補。桂盟9月營收6.56億元，年增55.9%、月增15.5%，第三季營收17.97億元，年增37.4%、月增28.4%，桂盟上半年賺4.76元，下半年具有想像空間，難怪股價近期創新高達220元。