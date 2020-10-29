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獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

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法說會車輪戰上陣

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

美國大選進入最後階段，川普能不能連任？還是拜登順利進白宮，都攸關未來全球股市的動向，而美國超級財報週開跑，漲跌互見，英特爾財報不如預期持續探底；AMD財報優於預期，但因為花了逼近一兆台幣買下賽靈思，可能買貴了，股價也大跌；特斯拉Q3連續5季獲利正成長，大賣13.9萬輛車，股價上漲反應。而台股同樣也進入法說會旺季，公布Q3季報以及未來展望，幫投資整理近期開法說會的重量級公司，提供參考。

旺宏看旺高容Nor Flash

旺宏(2337)Q3毛利率季增至36%、EPS 0.88元，優於預期，由於華為是旺宏第三大客戶，原先預估會受到影響，但也受惠中芯的轉單效應，產品組合更佳，

新的客戶對價錢不會有議價，旺宏成功拿下了50%手機OLED面板所需的NOR Flash市場。

美國商務部限制美國設備供應商出口給中芯國際，間接影響兆易創新在中芯國際的投片量，每月約1萬片，目前已有客戶擔心中芯國際未來的供貨問題，故啟動轉單，旺宏已經接到中低容Nor Flash訂單，但旺宏目前策略是走向中高容市場，跟兆易創新以低容為主的市場有所區隔，因此未來預計吸收從兆易創新轉來的訂單不多，但同時也不會受到大陸Nor Flash擴產的影響。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1409期】

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