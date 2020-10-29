川普V.S拜登 選股策略大分析

【撰文／莊正賢】

11/3是美國總統大選，選前全球股市行情量縮高檔震盪，沒人敢押寶誰會贏，美股更是出現激烈的上下震盪，道瓊更是跌破了季線，台股因基本面佳，外銷訂單大幅成長，相對抗跌，加權指數與OTC都站穩月季線之上，11/3選完就會表態，本期就要分析川普、拜登兩個候選人的政策方向，以及台股的受惠股，大不相同，雖然目前拜登民調領先，但不到最後公布一刻，都有可以翻盤。

若川普當選…科技股扶搖直上

2016年11月川普當選美國總統至今，美股道瓊大漲超過萬點，那斯達克科技股大漲5000點，費半指數更是從800多點漲到2400多點，漲幅逼近三倍，川普是商人屬華爾街派，帶動牛市行情。

川普上任第一年並沒有動作，而是在2018年3月簽署備忘錄，宣稱中國偷竊美國智慧財產權，依據301條款對中國進口商品加徵關稅，才發展後來一連串的中美貿易戰，對中國產品的加徵關稅，接著繼續打華為、中芯國際的禁售令，除了表態強硬立場之外，也保留施壓中國的彈性。但新冠肺炎爆發後，確立了選戰主軸「強烈抵制中國」。