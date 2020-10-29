三大理由！顯卡有望接棒太陽能飆漲

【撰文／蔡明彰】

第二波疫情再度重創歐美經濟，防止第一波疫情擴散，歐元區採取了嚴格封鎖措施，使得第二季的經濟較前一季暴跌11.8％，創史上最大的萎縮，但近來確診數量再次刷新高，多國政府宣佈新的封鎖措施，二次探底的可能性很高，經歷了第三季短暫的經濟反彈，第四季經濟將再度萎縮。

有二個先行指標，歐元區9月服務業PMI終值48，跌破榮枯線50以下，服務業佔歐洲GDP三分之二。其次，德國股市9月高點以來下跌7.6％，失守所有均線，呈現破底。

萬寶投顧蔡明彰強調， 本週四美國將會公布第三季GDP，估年率反彈32％，創史上最大增幅，第二季GDP暴跌32.9％，也是歷史最大跌幅。美國50州，有35州新增確診持續攀升，並且創下8.8萬例單日新高，大選前川普政府不願承認第二波疫情，消極態度恐釀成更大的災難，預期第四季及明年第一季，美國GDP將二次衰退。

道瓊指數目前呈現M頭型態，頸線位置26,537點，這同時也是年線的支撐。以目前的價位差距不足1,000點或僅僅3％的幅度，需要提防道瓊指數在投票日11月3日前突然灌破頸線，波及台股失望性的賣壓。

為何美股在選前會有失望性的賣壓呢？因為刺激方案無法通過，並且沒有疫苗研發成功，原本最受期待的輝瑞新冠疫苗未進行期中分析，領頭羊的重要數據在本週無法公佈，這使得川普總統承諾11月3日前有一款疫苗上市，將會跳票。

萬寶投顧蔡明彰強調， 所以這時候要做長期抗戰的準備，在美股烏雲密佈，但有三道曙光。

第一道是「遠距商機」，Zoom。第二道是「電商」，包括了北美排名前二名的電商，還有中概電商，京東、阿里巴巴、拼多多，在美國股市則是逆勢上漲，阿里巴巴ADR創下了319美元的歷史新高。第三道曙光是「遊戲」，任天堂、騰訊ADR都大漲，騰訊ADR也創下了77美元的歷史新高，這顯示第二波疫情加上漫長寒冬，民眾將會減少外出，透過電商購物並且打遊戲電競消磨時間，這時候顯卡會複製太陽能的飆漲模式嗎？

萬寶投顧蔡明彰強調， 週三比特幣創下了1.38萬美元，為今年新高，今年大漲90％。另外，加密貨幣以太坊，今年則是狂漲200％，帶動映泰(2399-TW)、撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、華擎(3515-TW)、承啟(2425-TW)、青雲(5386-TW)等顯卡的族群，有三個理由顯卡將會複製太陽能的飆漲模式。

第一個是「拜登效應」，拜登主張兩兆美元的綠能政見，使得台股的太陽能、風電、電動車這一波狂漲，拜登假如當選，會比川普更印更多的鈔票，這從二點可以看出來。民主黨刺激方案主張2.4兆美元，遠大於共和黨的1.8兆美元，並且拜登的兩兆美元綠能計畫，也比川普的基礎建設1兆美元，規模大了多。

所以一般認為，假如拜登當選美國總統，美元將會持續再跌一年到三年，美國2020年會計年度預算赤字累計破紀錄，3.13兆美元，年增218％，較史上年度2009年預算赤字1.41兆美元，高出了122％，這使得未來幾年當中，美元可能再大跌15～20％。

在全球疫情催生了央行的數字貨幣轉型，雖然新冠病毒沒有證據，紙鈔會傳染病毒，但是零接觸的生活新型態，央行數字貨幣可直接將資金移轉給民眾，中國人行已經著手人民幣數位貨幣的研究及試點工作。美國最大的支付平台PayPal，決定2021年開始，客戶可以使用加密貨幣，在網路2,600萬商家購物，PayPal隸屬美國最大拍賣公司eBay，PayPal引起比特幣支付貨幣，民眾購買力不會隨著美元的貶值而減少。

第二個理由是「由虧轉盈」，有基之彈，太陽能茂迪(6244-TW)第二季EPS 0.51元，較第一季的-0.17元，由虧轉盈，太極(4934-TW)第二季也由虧轉盈，顯卡的族群映泰第二季EPS 0.27元，較第一季虧損0.15元，由虧轉盈，麗臺第二季也由虧轉盈，映泰第三季的營收季增70％、撼訊季增47％，承啟季增53％，顯示基本面正在改善。

疫情下遊戲電競旺，NVIDIA、AMD相繼推出顯卡新晶片，帶動顯卡的換機潮，這是剛性需求，再加上挖礦的投機需求，比特幣推升了這些顯卡的挖礦，比特幣在今年5月減半之後，挖礦的難度很高，但是PayPal不僅使用比特幣，還使用以太坊，比特幣現金、萊特幣等其他加密貨幣也可以支付，以太坊目前還是可從挖礦來產生。

最後一個理由是「飆股的個性」，茂迪今年從3.8元漲到44元，飆漲10倍，聯合再生(3576-TW)漲3倍、太極漲4.9倍、達能(3686-TW)漲5.7倍，國碩(2406-TW)漲2.2倍、元晶(6443-TW)漲9倍。在2017到2018年，比特幣從1,000美元漲到2萬美元的時候，顯卡的映泰從8.22元漲到29.5元，漲2.6倍，麗臺漲7.9倍、撼訊最可怕，從16.25元漲到420元，漲了25倍。

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