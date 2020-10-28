11購物節商機 帶旺這類股？

【撰文／陳子榕】

美國總統大選結果下週即將揭曉，隨著大選腳步逼近，全球股市瀰漫一股觀望氣氛，台股指數進入整理，但是，即便有不確定因素的干擾，產業腳步可不會停下來，第四季傳產族群正式迎來旺季。

萬寶投顧陳子榕指出，根據Platts最新資料，遠東區五大泛用樹脂漲勢延續，受惠大陸水災疫情之後的白色家電需求轉強，相關塑化類報價頻頻走高，ABS已經逼近1,900美元，PS報價也已經漲到1,130美元，創下近18個月以來的新高，開工率更維持在9成高檔水準，毛利漲幅達13％；而上游原料苯和SM價格亦隨之彈升，SM年初因為大量投放，導致報價一度摜破600美元，近期則在持續去庫存優化下，價格亦隨之彈升到800美元。而EG下游聚酯也開始進入旺季，訂單超乎預期，相關塑化族群業績動能強勁。

除了塑化，汽車零組件也傳來好消息，之前受到疫情壓抑的車用需求，現在開始爆發，各國車廠積極復工，台灣汽車零組件的業績也陸續回溫。從業績來看，9月營收就有多檔汽車零組件創新高，其中，宇隆(2233-TW)、六暉-KY(2115-TW)、桂盟(5306-TW)、智伸科(4551-TW)，外界預估今年EPS超過6元。

而上星期才剛舉行的台灣汽車零件業聯合年度盛事AMPA，會場中也出現諸多亮點，AM、OEM族群業績都日漸升溫，其中最受矚目的還有特斯拉供應鏈。根據特斯拉最新公布第三季財報，光是第三季的全球汽車銷量就衝到139,300輛，成長44％，創下單季銷量新高，獲利連續五季正成長，相關供應鏈值得關注，新加入特斯拉供應鏈的同致(3552-TW)近期股價就表現不俗，頻創波段高點。

萬寶投顧陳子榕指出，近期美股震盪幅度大，台股反而較為穩定，大多於萬三關前整理，近期台股資券同增，人氣仍在，只是等待進一步明確消息，目前來說，選股才是王道，操作上仍先以籌碼為依歸；金流增的個股，早晚動。

例如，10/5的旺宏(2337-TW)由31.3元，漲至週二再創高35.2元，漲幅高達12.5％；雖然尾盤拉回，但股價偏多看待，技術面過高拉回是正常；旺宏為大型電子權值股之一，也為穩盤的要角，前幾週也觀察到聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)，在指數修正時，都適時出來穩盤，表示台股易漲難跌，低檔有限，維持季線之上強勢整理。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，10/26週一所分享的力旺(3529-TW)，10/27(週二)收漲7％。週一力旺股價修正9％，週二大漲7％，當好股票暫時陷入震盪整理時，拉回伺機佈局，若短線急漲，做短線者不妨獲利拔檔。

在指數震盪整理下，不要滿場亂追股票，控制風險；若持股比例低者，利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/5《後疫經濟 這族群是贏家？》。繼續透過籌碼面為大家選好股：

宏致(3605-TW)橫跨汽車、電子、手機族群，9月營收月增4.86％，年增5.52％；之前因疫情影響關廠的菲律賓廠，6月已經開始復工，客戶積極追單，第三季營收創新高後，受惠筆電持續到明年的強勁需求，加上第四季汽車步入傳統旺季，第四季營運看俏，外界預估宏致今年獲利將創近年新高，外資、自營商已連日佈局買進。

麗清(3346-TW)受惠中國車市復甦，9月營收4.53億元，月增24.19％，年增50.84％；近期傳出接獲美系三大車廠LED「智能化車燈控制器平台件」百億元大單，訂單量高達1,000萬組，桃園觀音廠全新自動化產線12月試車，明年第一季開始量產，近期股價創波段高點。

國喬(1312-TW)受惠國際ABS、PS需求報價強勢走升，國喬第四季業績動能強勁，獲利看俏，9月營收14.87億元，月增3.05％，近期價量同步放大，三大法人全都站在買方。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險