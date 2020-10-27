估十月出口可望再創高 相關個股有機會?

【撰文／陳子榕】

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示，美國已經針對數位貨幣深入研究。其實，不只美國，全世界已經有80％的國家央行正在認真考慮數位貨幣的可行性和執行方案。

中國大陸率先在今年5月宣布推出數位人民幣，並選定深圳測試，同時發放1,000萬人民幣的數位貨幣紅包來吸引民眾和商家；歐洲央行和日本央行也都著手評估；台灣方面則在今年9月展開為期2年的「通用型CBDC試驗計畫」。

數位貨幣儼然成為世界潮流，甚至可能取代現金。誠如馬雲所說：數位貨幣可能是未來30年金融業發展非常重要的核心。數位貨幣的出現除了減少印鈔、運送成本，同時更能防制偽鈔和洗錢，當然，對於疫情急需的紓困可能更加有效率。

事實上，早有美國議員提出建議，希望每個美國公民都能有一個數位帳戶，讓FED在緊急情況下快速匯入數位美元。美國克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁(Loretta Mester)更曾經不諱言地說：如果降息、量化寬鬆都失敗的話，直升機撒錢有可能成為解決危機的考慮選項。

萬寶投顧陳子榕指出，為了救回受疫情影響而慘澹的世界經濟，全球量化寬鬆勢在必行，實體貨幣之外，現在又有了數位貨幣的加入，洶湧澎拜的資金潮正在醞釀。而在這一波疫情衝擊中，台灣相當值得喝采，不但疫情防控出色，經濟表現也意外讓人驚豔。

最新經濟數據：台灣9月製造業生產指數123.91，年增11.32％，工業生產指數122.74，年增10.73％。電子零組件生產指數創歷年單月新高，年增15.72％，主要貢獻來自積體電路產業；液晶面板及其組件年增10.61％，是近36個月以來最大增幅。

萬寶投顧陳子榕指出，這一大串漂亮的經濟數據，顯示台灣在這場疫情中不但沒有被擊垮，而且還打出漂亮的一仗。預料全球資金蜂擁下，台灣企業實力不但為台股打造最堅實的後盾，同時到處都是投資亮點。而在芸芸股海中該如何布局優質標的呢？

近期蘋果iPhone 12新機推出，國內電信商已經明顯感受到強勁需求。不但預購是去年同期的2、3倍，高階iPhone 12 Pro預估至少也要一個月後才會供貨平穩。市場認為，蘋果新機將帶動新一波5G換機潮，銷量可望突破iPhone 6的170萬支紀錄。

萬寶投顧陳子榕指出，近期投資人在萬三關前震盪，大部分縮手觀望，但美國股神巴菲特有句名言，當別人恐懼的時候，正是我們該貪婪的時候。近期資券同增，融資餘額1,500多億元，融券餘額90萬張，成交量維持1,600億元左右，人氣仍在，只是等待進一步明確消息。指數一萬三關前震盪，選股才是王道，操作上仍先以籌碼為依歸；金流增的個股，早晚動。

我所分享的好股，再來跟大家回味一下，例如，10/7所分享的廣運(6125-TW)由29.5元，漲至週一創新高37元，一個月內漲幅高達25％；10/5的旺宏(2337-TW)由31.3元，漲至週一創高33.95元，漲幅8％；更甚者，10/23上週五所分享的技嘉(2376-TW)與紘康(6457-TW)，週一收漲1％與1.72％，正剛起漲；在指數震盪整理下，股價還能拉出價差，實屬不易；這就是利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，如此，你的好股票才會抱得住，也不會輕易殺低；依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/5《後疫經濟 這族群是贏家？》。

萬寶投顧陳子榕指出，面對詭譎多變的盤，選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，跟大家分享優質好股：

世界(5347-TW)9月合併營收28.5億元，歷史第三高，月增2.38％，年增率21.82％；累計合併營收244.14億元，較去年同期增長16.53％。今年新加坡廠加入生產挹注，明年預估再擴產1～4萬片；8吋晶圓需求仍旺，加上中芯可望轉單，並刺激價格上漲，11/4法說樂觀。

力旺(3529-TW)連續11年蟬聯台積電「嵌入式記憶體項目最佳矽智財夥伴獎」，Neo Fuse在台積電N5平台已完成驗證，N6平台特徵測試預計近日會有好消息；近期三大法人同步買超，推升股價創歷史新高。切入三星手機OLED驅動IC供應鏈，加上TWS、WiFi-6訂單放量，12吋晶圓滲透率可望再攀升，預料第四季進入快速成長期。

東碩 (3272-TW)9月合併營收5.36億元，月增2.78％，年增51.31％，連續四個月成長；11月蘋果將發表新款MacBook系列，只剩一個Type-C，預料急速推升擴充基座需求；今年EPS可望挑戰5元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險