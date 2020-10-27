快訊

共機天天來擾！運8遠干機遭我驅離 國防部首公布畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股不變應萬變 轉單、低本益比、防疫仍為首選

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

美國紓困法案反反覆覆，市場觀望心態顯現在低迷的成交量。雖然拜登民調佔優勢，但鹿死誰手沒人能保證，美國大選不確定性因素未消除前，估計台股指數仍維持區間整理，但不代表沒有行情。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，前期專欄《不等美國大選 聰明錢為何急要買這些股票？》分析不等美國大選，聰明錢湧入聯電(2303-TW)、華邦電(2344-TW)等股票，果真領先大盤創下波段行高。我說過與其押注川普、拜登誰當選，不如押注不論誰當選都不變的趨勢，估計美國選後有「三個不變」。

第一個不變是美中科技戰。川普與拜登唯一共識是支持對中國強硬，就算拜登反對懲罰性關稅，但不至於立即免除關稅，有更大機率會延續對中國科技業的限制，這有利選後華為與中芯禁令的受惠者，如聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)及華邦電(2344-TW)等。

前期專欄分析華邦電具有低基期優勢，而且蘋果的轉單是多出來的需求，讓華邦電補漲威力強大，10月以來漲幅逾三成，遠高於聯發科的11%及聯電的16%，稱之為聯電第二並不為過。

同為華新集團，也是華邦電記憶體IC封測協力廠商的華東(8110-TW)，每股淨值達到21.71元，目前股價僅11~12元，本淨比只有0.5~0.6倍。隨著華邦電大漲，本淨比從1倍快速拉升到1.2~1.3倍，比價空間拉大。華新集團股性活潑，每到季底往往是資金追捧的作帳行情對象，後市值得追蹤。

第二個不變是經濟復甦。高盛預測2021年GDP成長5.8%、花旗則估成長5.1%，保守看待的如IMF，也預期成長3.1%。尤其今年上半年全球經濟急凍，明年上半年受惠低基期，GDP成長幅度大。

股市是經濟的櫥窗，總是提前反應，航運指數是景氣領先指標之一，本該在10月結束旺季的貨櫃航運，持續出現缺櫃缺倉的狀況，SCFI貨櫃運價綜合指數本週再創新高。貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)及萬海(2615)，10月漲幅超過兩成，這類防禦型的大牛股波段能漲兩到三成真的不簡單。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，9月急跌的時候，我在專欄中除了看好長榮本益比過低，未來向上空間不小，當時也看好原物料的國喬(1312-TW)、台達化(1309-TW)及華夏(1305-TW)，10月也漲了13~17%，國喬甚至創下波段新高。

國喬與台達化的主力產品ABS上周五(23日)再度大漲5%，華夏主產品PVC走勢穩健，受惠基建等刺激政策程度高。而中國是原物料消費大國，十一長假庫存回補買盤湧現，相關股票第三季財報好，第四季迎接旺季，進可攻退可守。

另一方面，防疫相關的橡膠原料如NBR乳膠報價也大漲，疫情不會隨著美國大選結束而減緩，此為第三個不變。而且最近歐美疫情擴大，不排除是氣溫變冷所導致。防疫需求提高，一次性醫療手套需求大爆發，帶動材料NBR、乳膠從第三季的1100~1150美元，第四季漲至1400~1500美元，比上半年900~1000美元大漲了五成。

但原料丁二烯(BD)上半年跌幅大於NBR，下半年丁二烯漲幅低於NBR，讓NBR乳膠廠南帝(2108-TW)及申豐(6582-TW)產品利差擴大。其中，申豐NBR乳膠占比高達90%，受惠程度最高。明年全球乳膠手套產能將增加20%，以滿足爆炸性的需求。

而生產乳膠的南帝與申豐獲利呈現三級跳，2019、2020、2021年EPS

估計南帝分別為2.9元、4.5~5元、5~5.5元；申豐則分別為5.01元、12~13元、15~16元。獲利逐年大幅攀升，股價領先大盤創高不是沒有原因。還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

延伸閱讀

美國南部3州民調見微知著 川普拜登選情打得火熱

美國大選倒數9天 5900萬人已投票刷新2016紀錄

美股將反應大選行情 謝金河：股神巴菲特還未表態

美國總統大選倒數 謝金河：3大點值得細看、1關鍵人物未表態

相關新聞

估十月出口可望再創高 相關個股有機會?

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示......

台股不變應萬變 轉單、低本益比、防疫仍為首選

美國紓困法案反反覆覆，市場觀望心態顯現在低迷的成交量。雖然拜登民調佔優勢，但鹿死誰手沒人能保證，美國大選不確定性因素未消除前，估計台股指數仍維持區間整理，但不代表沒有行情.......

蔡明彰觀點：第一波疫情漲防疫 第二波看雙A

新冠疫情新增病例屢創新高，第一波疫情遭重創的二個歐洲國家宣佈大規模措施以遏制疫情蔓延。義大利本週起全國所有餐廳、酒吧下午6點前關閉.......

聯電創高意義 後疫時代台股上看15000點？

隨著秋冬季節來臨，全球疫情有再次席捲的趨勢，美國紐約州單日確診率已經從1％急速升高到1.6％，創下從6月以來的新高；歐洲地區的英國、法國、西班牙等地已因為疫情再度面臨封城挑戰.........

亞洲新灣區超規格 高雄「和陸寓邸」驚艷登場

由日本最大營建集團&名列世界500大企業的「大和房屋集團」與國內豪宅推手「大陸建設」聯手，在高雄亞洲新灣區推出跨國住宅開發案「和陸寓邸」......

歐疫再起 宅經濟發燒？

歷經7年的等待，索尼(SONY) 新一代遊戲主機Play Station 5(PS5)終於面市，11/12將正式在全球七個國家，包括美國、日本、韓國、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥等地......

新防疫國家隊 醫療手套股南帝、申豐大漲

新冠肺炎疫情在美國和歐洲捲土重來，全球已有超過4千萬人染疫，美國連續5天確診人數超過5萬人，上週五(16日)更創下近3個月來首次單日確診超過7萬人的紀錄.......

光磊轉型切入VCSEL

蘋果發布新一代5G手機iPhone 12，共有四款規格，外觀回到舊時代iPhone的樣貌，新顏色海軍藍也深受果粉愛戴......

兩檔最低估的中國電動車供應鏈

鴻海科技日在16日盛大登場，這是鴻海董事長劉揚偉接手鴻海集團後，最大規模的活動之一，相較於郭董霸氣總裁的風格......

鴻海攜手裕隆搶攻電動車！過去決戰從PC、NB到手機 下個戰場在哪？

電子業龍頭鴻海(2317)10/16舉辦科技日，今年的企業日和以往不同，此次亦邀請裕隆集團董事長嚴陳莉蓮前往參與......

iPhone 12 預購熱 帶旺鴻家軍？

蘋果首款5G手機iPhone 12本週五(10/23)即將正式開賣。從上週iPhone 12發表至今，短短不到一星期，全球已經開始陷入瘋狂搶購.......

PS 5宅經濟發燒 誰具有漲相？

歷經7年的等待，索尼(SONY)新一代遊戲主機Play Station 5(PS5)終於面市，11/12將正式在全球七個國家，包括美國、日本、韓國、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥等地販售.......

熱門新聞

蔡明彰觀點：第一波疫情漲防疫 第二波看雙A

台股不變應萬變 轉單、低本益比、防疫仍為首選

估十月出口可望再創高 相關個股有機會?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。