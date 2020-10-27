台股不變應萬變 轉單、低本益比、防疫仍為首選

【撰文／王榮旭】

美國紓困法案反反覆覆，市場觀望心態顯現在低迷的成交量。雖然拜登民調佔優勢，但鹿死誰手沒人能保證，美國大選不確定性因素未消除前，估計台股指數仍維持區間整理，但不代表沒有行情。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，前期專欄《不等美國大選 聰明錢為何急要買這些股票？》分析不等美國大選，聰明錢湧入聯電(2303-TW)、華邦電(2344-TW)等股票，果真領先大盤創下波段行高。我說過與其押注川普、拜登誰當選，不如押注不論誰當選都不變的趨勢，估計美國選後有「三個不變」。

第一個不變是美中科技戰。川普與拜登唯一共識是支持對中國強硬，就算拜登反對懲罰性關稅，但不至於立即免除關稅，有更大機率會延續對中國科技業的限制，這有利選後華為與中芯禁令的受惠者，如聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)及華邦電(2344-TW)等。

前期專欄分析華邦電具有低基期優勢，而且蘋果的轉單是多出來的需求，讓華邦電補漲威力強大，10月以來漲幅逾三成，遠高於聯發科的11%及聯電的16%，稱之為聯電第二並不為過。

同為華新集團，也是華邦電記憶體IC封測協力廠商的華東(8110-TW)，每股淨值達到21.71元，目前股價僅11~12元，本淨比只有0.5~0.6倍。隨著華邦電大漲，本淨比從1倍快速拉升到1.2~1.3倍，比價空間拉大。華新集團股性活潑，每到季底往往是資金追捧的作帳行情對象，後市值得追蹤。

第二個不變是經濟復甦。高盛預測2021年GDP成長5.8%、花旗則估成長5.1%，保守看待的如IMF，也預期成長3.1%。尤其今年上半年全球經濟急凍，明年上半年受惠低基期，GDP成長幅度大。

股市是經濟的櫥窗，總是提前反應，航運指數是景氣領先指標之一，本該在10月結束旺季的貨櫃航運，持續出現缺櫃缺倉的狀況，SCFI貨櫃運價綜合指數本週再創新高。貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)及萬海(2615)，10月漲幅超過兩成，這類防禦型的大牛股波段能漲兩到三成真的不簡單。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，9月急跌的時候，我在專欄中除了看好長榮本益比過低，未來向上空間不小，當時也看好原物料的國喬(1312-TW)、台達化(1309-TW)及華夏(1305-TW)，10月也漲了13~17%，國喬甚至創下波段新高。

國喬與台達化的主力產品ABS上周五(23日)再度大漲5%，華夏主產品PVC走勢穩健，受惠基建等刺激政策程度高。而中國是原物料消費大國，十一長假庫存回補買盤湧現，相關股票第三季財報好，第四季迎接旺季，進可攻退可守。

另一方面，防疫相關的橡膠原料如NBR乳膠報價也大漲，疫情不會隨著美國大選結束而減緩，此為第三個不變。而且最近歐美疫情擴大，不排除是氣溫變冷所導致。防疫需求提高，一次性醫療手套需求大爆發，帶動材料NBR、乳膠從第三季的1100~1150美元，第四季漲至1400~1500美元，比上半年900~1000美元大漲了五成。

但原料丁二烯(BD)上半年跌幅大於NBR，下半年丁二烯漲幅低於NBR，讓NBR乳膠廠南帝(2108-TW)及申豐(6582-TW)產品利差擴大。其中，申豐NBR乳膠占比高達90%，受惠程度最高。明年全球乳膠手套產能將增加20%，以滿足爆炸性的需求。

而生產乳膠的南帝與申豐獲利呈現三級跳，2019、2020、2021年EPS

估計南帝分別為2.9元、4.5~5元、5~5.5元；申豐則分別為5.01元、12~13元、15~16元。獲利逐年大幅攀升，股價領先大盤創高不是沒有原因。還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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