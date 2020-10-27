蔡明彰觀點：第一波疫情漲防疫 第二波看雙A

【撰文／蔡明彰】

新冠疫情新增病例屢創新高，第一波疫情遭重創的二個歐洲國家宣佈大規模措施以遏制疫情蔓延。義大利本週起全國所有餐廳、酒吧下午6點前關閉。西班牙宣佈全國宵禁，進入緊急狀態。美國上週五新增確診8.3萬人，創新高。接下來6～12週，整個第二波疫情進入高峰。

萬寶投顧蔡明彰強調， 歐美疫情惡化三大主因，戒心鬆懈、學生返校、秋冬待在室內易傳播病毒。現階段三大因素影響台股，歐美第二波疫情、美國大選及科技股財報，預計台股將會量縮區間整理，但值得注意，第二波疫情主流股靜悄悄改變了。

第一波疫情，最飆的是防疫股，禮拜一生產口罩的美德醫療-DR(9103-TW)盤中跌停，在第一波疫情之下，今年一度飆漲57倍，美國投票11月3日以前，應該沒有疫苗研發成功，使得生技股失去了炒作的題材。高端疫苗(6547-TW)禮拜一破底，自高點以來重挫38％。首個FDA核准新冠藥物是瑞德西韋，母公司吉利德科技今年曾經從60美元漲到85美元，大漲40％，現在股價回到原點60美元，今年股價居然變成負報酬。生華科(6492-TW)也一度因為新冠藥物治療方案，股價從119元大漲到309.5元，飆漲1.6倍，現在跌破200元，從高點下來接近四成。天國一輝目前是右肩反彈格局，但沒有出量，表示市場炒作的熱情消退。

萬寶投顧蔡明彰強調， 第二波疫情的主流股到底是誰？首先，看雙A的華碩(2357-TW)9月EPS 5.04元，第一季只有1.2元、第二季7.16元，估計第三季將會高達11元，第三季PC出貨量年增45％，品牌營收1,186億元，季增41％、年增38％，尤其電競產品的出貨營收年增都超過80％，估全年EPS 23元，創四年新高，較去年的16.34元，成長40％，本益比僅僅11倍。

雙A居然在新台幣大升值當中，毛利率看升，宏碁(2353-TW)美元佔營收收入比重50％，但銷貨成本美元佔75％，對供應商區域的子公司都以美元計價，使得新台幣升值的匯損可降低，華碩美元佔銷售45％，佔銷貨成本70％，也可以出現新台幣升值的避險。

外資調高了宏碁目標價26.5元到30元，該公司表示，NB供需的缺口很大，零組件大缺貨，僅滿足三成客戶需求，其餘七成遞延出貨，宏碁估第三季EPS 0.6元，全年估1.8元，本益比14倍，但明年NB需求依然暢旺，EPS上看2.2元，如果以明年EPS計算，本益比可以下降到11倍，這個階段到底蘋概三王對上雙A，應該選誰？

萬寶投顧蔡明彰強調， 今年來大立光(3008-TW)股價下跌34％，鴻海(2317-TW)跌掉7％，只有台積電(2330-TW)大漲39％，但對比雙A宏碁今年股價漲45％、華碩上漲14％，所以看起來雙A是比蘋概三王來得強。

尤其我們再把NB周邊的股票仔細觀察，電競技嘉(2376-TW)今年漲66％、微星(2377-TW)漲47％、曜越(3540-TW)則大漲180％，電競比重高的電源供應器僑威(3078-TW)今年漲60％、偉訓(3032-TW)漲89％、海韻電(6203-TW)漲88％。電競比重高的散熱安力-KY(5223-TW)今年漲86％，旭品(3325-TW)今年則飆漲147％，曜越第三季的EPS估3元以上、全年估7元，本益比10倍，較去年1.28元，年成長4.4倍，偉訓全年EPS估4.4元，較去年2.5元，成長了超過70％。

萬寶投顧蔡明彰強調，10月23日iPhone 12台灣首賣，果粉大排長龍，但蘋概股不漲，股價不單只是反映基本面，更要有超乎預期心理的表現，電競上游的顯卡晶片NVIDIA今年在美股股價漲112％，超微AMD大漲60％。

另外，從第二波疫情9月起加快漲勢，電競龍頭羅技國際今年漲100％，在港股掛牌香港首富李嘉誠投資的雷蛇今年漲80％。嚴格來說，電競遊戲是小眾市場，但今年疫情改變生態，很多人居家上班之餘的娛樂，轉向電競遊戲打發時間，促成相關產品的需求大增，所以電競相關股票的成長超過了預期，這是這一波大漲主要的原因。

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