聯電創高意義 後疫時代台股上看15000點？

【撰文／陳子榕】

隨著秋冬季節來臨，全球疫情有再次席捲的趨勢，美國紐約州單日確診率已經從1％急速升高到1.6％，創下從6月以來的新高；歐洲地區的英國、法國、西班牙等地已因為疫情再度面臨封城挑戰。這場疫情徹底改變了人類原有生活模式，也給人類重新思考、重新出發的機會。

早在今年年中，全球經過疫情一番洗鍊之後，許多專家都隨即提出對產業發展的看法。過去全球市場因為鼓勵貨物零關稅，所以努力降低成本成為企業獲利目標，哪裡的人工、土地、製造成本便宜，企業就會一窩蜂往哪裡去，也正因為如此，過去幾年造就了「中國大陸製造」的斐然成績。然而疫情從中國首先被發現並逐步在世界各地發酵之後，大陸設廠的企業不得不頭痛了，諸多現象顯示，「零國界製造」已經是不可避免的趨勢。

「零國界製造」的精神就是企業在地製造，建立分散式供貨，降低過度集中的風險。這對台灣這個長期耕耘的製造王國來說，並非壞消息，加上美中貿易開戰所衍生的轉單效應，台廠更是直接受惠。IC族群近期就在強勁需求下持續升溫，市場預估明年IC設計產業可望成長5.4％。

萬寶投顧陳子榕指出，之前9月中下旬，就跟大家分享半導體族群中的幾檔重量級個股，台積電(2330-TW)即將過前高466.5元；聯電(2303-TW)股價更是彪悍，短短二個月時間不到，股價飆近七成，並創下波段高點，週五最高34元，呈現階梯式上漲；聯發科(2454-TW)一度最高722元，目前股價在690元附近整理。這三檔個股的特性，都在於有產業有高度的能見度，基本面強，再加上後續金流不退，股價整理後再漲，創高後再整理，走多頭循環股價驚驚漲。

晶圓代工龍頭台積電受惠於華為9/14最後出貨期限，加上5G晶片等需求，先進製程產能也進入滿載。上週四(10/15)舉行的法說，公布第三季合併營收約3,564.26億元，創單季新高；稅後大賺1,373.3億元，毛利率更高達53.4％，外界十分看好未來股價表現。

晶圓代工二哥聯電，股價沉寂十多年，卻在今年疫情最嚴峻的時候，股價從7月開始噴發。今年以來聯電8吋晶圓一直呈現滿載，供不應求下，聯電已宣布下半年新追加的訂單調漲10％，明年第一季還會持續上調價格5～20％。加上中芯可能的轉單效應，整個8吋晶圓需求已經可以排到明年下半年。另外，受惠5G晶片訂單暢旺，12吋晶圓代工下半年產能急速拉升，再加上ISP、SoC以及OLED驅動IC等28奈米需求湧入，聯電股價近期不畏大盤逆勢上漲。

而IC設計龍頭聯發科，今年也因受惠5G、物聯網等需求，股價創波段高點，近日又傳來好消息：超微(AMD)攜手聯發科搶攻高速運算伺服器，由聯發科單獨客製化AI SerDes供貨，市場預測，這項商品將由台積電5奈米生產，明年2月投片，最快在明年第二季就可以生產。

萬寶投顧陳子榕指出，這兩週市場量縮整理，投資人謹慎觀望，但大家都忘了，2020年黑天鵝滿天飛，利空下，幾乎都是好股票買點的浮現，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)最近研議實施美元數位貨幣，對美國每一位國民，直接以數位美元直接入國民戶頭，美國聯準會不僅維持長達三年零利率，以及每月1,200億美元入市，股市可說在資金行情下，易漲難跌。

指數一萬三關前震盪，選股才是王道，操作上以籌碼為依歸；金流增的個股，早晚動。我所分享的好股，依時間由近至遠來說，例如，10/15所講的聚隆(1466-TW)，這一小波高低漲幅高達30％；10/7所分享的廣運(6125-TW)由29.5元，漲至漲停價36.3元，短短三週不到漲幅高達23％；9/29的宏捷科(8086-TW)此一小波也漲11％；9/15 萬潤(6187-TW)週五創波段新高75.5元，這一小波漲幅15％。

萬寶投顧陳子榕指出，在指數震盪整理下，股價還能拉出價差，實屬不易；這就是我利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，如此，你的好股票才會抱得住，也不會輕易殺低；依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/7《不甩美紓困停擺 這類股迎拉貨潮？》。

面對詭譎多變的盤，選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，跟大家分享優質好股：

聯詠(3034-TW)IC族群近期在聯電帶動下，紛紛響漲，面板驅動廠IC聯詠已成功調漲10～15％。9月營收79.74億元，月增9.48％，年增42.04％，近日投信續買；驅動IC已打入特斯拉供應鏈，時序控制器(T-Con)目前認證中，有望拿下特斯拉關鍵兩大面板應用IC訂單；今年TDDI及OLED滲透率提升，加上大尺寸面板進入旺季，第三季可望每股賺4.9元。

技嘉(2376-TW)客戶超微(AMD)、輝達(NVDA)陸續推出新顯卡，技嘉旗下顯示卡和主板的需求維持暢旺。第三季營收合計229.9億元，季增10％，年增69.7％，創歷史新高，毛利率也有望重回17％以上；美國PayPal宣布明年將開放用戶使用加密貨幣交易，刺激比特幣站上今年新高，板卡族群亦可望受惠。

紘康(6457-TW)國內高精度量測MCU晶片領導廠商，產品多元，今年受惠疫情需求，健康量測產品出貨暢旺，隨著疫情重燃，預估將再帶動營運；9月營收1.09億元，年增71.46％，累計營收年增73.92％

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險