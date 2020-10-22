亞洲新灣區超規格 高雄「和陸寓邸」驚艷登場

【撰文／陳澤樂】

由日本最大營建集團&名列世界500大企業的「大和房屋集團」與國內豪宅推手「大陸建設」聯手，在高雄亞洲新灣區推出跨國住宅開發案「和陸寓邸」，10月開案僅一週即開出火紅買盤，北中南買方皆具，撼動全高雄房市。和陸寓邸以日、台兩大建築巨擘合作的品牌實力，邀請到以日式款待哲學聞名全球的大倉日航酒店管理公司，來台創建「高雄日航酒店」與該案共構規劃，規格之高，被視為高雄前所未見的日本知名飯店×住宅跨界鉅作，以難以複製的產品超價值，令該案未公開即湧進大批預約客戶，創下驚人銷售紀錄。

亞洲新灣區產業、交通、建設等利多明顯成長，政府砸下千億元開發投資，市長陳其邁也將於亞洲新灣區設立5G AIoT智慧園區，引領「高雄5G智慧城」競爭優勢領頭羊地位，顯見新灣區無論開發潛力與街廓質感獨步全市，吸引大批企業與民眾矚目。

負責全案銷售的海悅國際表示，「和陸寓邸」8樓設有空橋，與高雄日航酒店相互連通，未來住戶將可使用飯店的SPA、健身房等酒店的服務設施，也可使用5處之酒吧、餐廳等。此外，該案光品牌力即在客戶心中建立深刻價值，同時具身分象徵性。除了大和房屋的國際知名度，在台70多年歷史的大陸建設·大陸工程，本身粉絲實力雄厚，不僅讓北客一路慕名南下，高雄在地客層也十分認同，加上台商回流遍地開花，看中飯店共構寓邸在全台灣的稀有性，創造對「和陸寓邸」的高度認同。

「和陸寓邸」位在中山二路與林森四路雙軸角地，身處在亞洲新灣區與三多商圈的中心，坪數安排22至55坪，最大可合併至92坪，兼具自住與置產收藏價值，未來在1550坪基地上，將以一座29層住宅、及一座高雄日航酒店雙地標，與一旁晶英國際行館、和逸酒店、洲際酒店等形成高質感的星級飯店街廓，不僅將成高雄頂級名宅聚落，也催生亞洲新灣區成為國際建築盛事的舞台。