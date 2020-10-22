歐疫再起 宅經濟發燒？

【撰文／陳子榕】

歷經7年的等待，索尼(SONY) 新一代遊戲主機Play Station 5(PS5)終於面市，11/12將正式在全球七個國家，包括美國、日本、韓國、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥等地販售，台灣則被列在11/19第二波銷售市場。

新推出的PS5搭載AMD 7奈米製程的8核心Zen 2微架構晶片，並採用Nvidia 客製化顯示卡，以及SSD 和UHD(Ultra HD)藍光機等配備，不但整體效能明顯提升，黑白雙色混搭的流線科技造型，更是驚艷全球目光。

玩家到底有多愛PS5呢？根據市調公司VGM所做的調查，美國遊戲玩家熱愛PS5更勝新型的Xbox，在已經預購的玩家中，更有高達72%的玩家會選擇搭載了UHD藍光的PS5光碟機版。

在9/17索尼(SONY)公布PS5售價(光碟版499美元、數位版399美元)後的隔天，預購活動在全球一開賣立即遭到玩家全數秒殺，各地都出現搶購熱潮，無論實體或網路通路都出現排隊也預購不到的現象。網路上更出現不少黃牛亂象，不但價格一轉手就狂翻好幾倍，eBay更出現70萬台幣的天價，玩家瘋狂的程度實在令人瞠目結舌。

正因為PS5實在一機難求，所以市場上傳出PS5因為主機關鍵的系統單晶片(ＳoC)良率不佳，所以產量由原定的1500萬台下修至1100萬台。不過索尼公司立即出面否認，強調預估數字從未改變。

檢視上一代PS4在2013年11月推出之後，首年度就創下700萬台的銷售數字，累計到今年6月底為止，則已經有1億1210萬台的銷量。PS5未演先轟動，加上疫情持續刺激宅經濟，我們已經可以預料到，隨著PS5上市腳步逼近，相關供應鏈族群的業績即將噴發！而且PS5價格比上一代貴，相關供應商的毛利可望提升。