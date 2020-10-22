新防疫國家隊 醫療手套股南帝、申豐大漲

【撰文／王榮旭】

新冠肺炎疫情在美國和歐洲捲土重來，全球已有超過4千萬人染疫，美國連續5天確診人數超過5萬人，上週五(16日)更創下近3個月來首次單日確診超過7萬人的紀錄，累積確診人數超過845萬，死亡人數超過22.5萬人。歐洲的情況也不樂觀，法國、義大利、西班牙等國疫情皆出現明顯反彈，再次進入上升軌跡，多座主要城市已恢復宵禁和隔離措施。全球疫情惡化，也再度點燃防疫需求，兩週前我在專欄中看好的乳膠手套製造商南帝(2108)，股價就創下波段新高。由於全球需求激增，醫療乳膠手套的價格飆升，再加上原料丁二烯價格下滑，南帝獲利大大受惠於利差持續擴大，股價也就隨之大漲。

醫療手套股南帝、申豐大漲

同樣受惠於醫療手套需求的還有申豐(6582)，今年獲利一季勝過一季，現在手套供不應求，再加上今年初申豐有3萬噸的新產能加入，現在NBR乳膠需求量依舊很熱絡，使得申豐下半年獲利將較上半年成長。市場上需求大增的還有額溫槍，上一期專欄中我看好的豪展(4735)，股價果然已經領先大盤創波段新高，是生技股的多頭主力。豪展股價近期表現強勢，反應來自海外客戶拉高額溫槍採購比重，額溫槍業績佔比已經拉到7成，9月營收連續第4個月創下新高，第三季營收9.33億，季增1.65倍，第四季業績預估還將持續暢旺，預計第三、第四季EPS都有望超過5元。目前豪展財報尚未公布，但股價往往是提前反應，這也是為什麼豪展股價能夠領先創高；如果未來財報公布優於預期，股價還有短線再漲的機會，若是符合預期，那股價則有可能漲多整理。