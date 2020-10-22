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光磊轉型切入VCSEL

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

蘋果發布新一代5G手機iPhone 12，共有四款規格，外觀回到舊時代iPhone的樣貌，新顏色海軍藍也深受果粉愛戴，市場預估將引爆大量換機潮，每年都會講的換機潮，但實際上銷售數字都不如預期，近年來蘋果轉往金融服務發展，由軟取代硬，是庫克與賈伯斯最大的不同，但蘋果新機真的都了無新意嗎？我想先前觀望最主要原因就在通訊規格上，今年之所以爆發換機潮，絕對不會是因為海軍藍或青蘋果綠等顏色好看，是因為iPhone 12是第一款5G蘋果手機，隨著各國5G建設塵埃落定，未來5G手機能說是標配，蘋果剛好搭上順風車。

光磊切入蘋果供應鏈 搶搭防疫商機

因應5G時代來臨，資料中心需求增加，垂直腔面發射激光器(VCSEL)應用需求長期看好，近年來光磊(2340)積極轉型，據日前公司在法說會上透漏，目前感測元件產品佔營收比已超過6成，光磊提供的光敏二極體是Apple Watch傳感器最主要供應商，公司看好穿戴裝置的智慧醫療商機，搶下Apple Watch Series 6訂單，搶搭防疫商機，這款手錶是首度採用的血氧濃度感測器讓蘋果新款智慧手表能在極短的時間內偵測血氧狀況，深受消費者青睞。光磊同時供貨蘋果光敏二極體和LED，成為貨真價實的蘋概股。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1408期】

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