兩檔最低估的中國電動車供應鏈

【撰文／黃清照】

鴻海科技日在16日盛大登場，這是鴻海董事長劉揚偉接手鴻海集團後，最大規模的活動之一，相較於郭董霸氣總裁的風格，劉董上任一年來行事作風大相逕庭，不僅身段柔軟，上任一年多以來結盟夥伴大增，這次活動提及鴻海轉型重點，活動名稱為科技日就可以知道，鴻海將未來目標放在機器人、醫療及電動車產業上。

相較於機器人及醫療產業，電動車為鴻海新布局的一塊拼圖，過去鴻海旗下有乙盛-KY、群創、新普、訊芯-KY及正達等，如今更大舉同克萊斯特汽車及裕隆簽訂合資協議，又與國巨、凌華、SAP結盟，鴻海轉型之路由過去集團內合作轉向集團外合作。其中，最被市場期待的就是電動車產業，鴻海發展電動車誇下海口說要在7年內拿下電動車市場10%市佔率，究竟是看到什麼，讓過去穩健的鴻海大張旗鼓地進軍電動車市場呢？

比亞迪大漲三倍 胡連準備補漲

有中國特斯拉之稱的比亞迪，今年來股價持續大漲，目前是中國整車企業市值最高(3494億元)，而後還有蔚來(2405億元)、上汽集團(2394億元)、長城汽車(2103億元)，可以看出新能源汽車市值不斷飆升，股價由今年最低的33.5元飆升到上周最高143.5元，大漲3.28倍。