聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海攜手裕隆搶攻電動車！過去決戰從PC、NB到手機 下個戰場在哪？
【撰文／莊正賢】
電子業龍頭鴻海(2317)10/16舉辦科技日，今年的企業日和以往不同，此次亦邀請裕隆集團董事長嚴陳莉蓮前往參與，同時也宣布兩家集團未來將合資成立「鴻華先進」，這代表甚麼？鴻海是全球最大的EMS廠，過去電子代工起家，從過去決戰PC到NB，最後決戰到手機，然而下一個戰場在哪？
「得三電系統得天下」 目標兩年造車
鴻海劉揚偉在會中現場表示，鴻海將跨入電動車市場，希望能借助裕隆集團長期投入汽車市場的經驗，同時也發表MIH電動車開放平台，更表示未來的市場將會是「得三電系統得天下」，預計兩年內產出第一款電動車，目標五年內搶下市場10%的份額。
先從鴻華先進科技談起，此次雙方合資成立，公司董事長、副董事長分別由鴻海董事長劉揚偉、裕隆左自生出任，鴻華先進資本額為155.76億，其中鴻海集團現金出資79.44億元(持股佔比51%)，裕隆集團則是以子公司華創車電以資產作價76.32億元(持股占比49%)，這表示此次合資，裕隆以華創車電作嫁沒有出到半毛錢，但真是如此嗎？
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1408期】
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言