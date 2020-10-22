鴻海攜手裕隆搶攻電動車！過去決戰從PC、NB到手機 下個戰場在哪？

【撰文／莊正賢】

電子業龍頭鴻海(2317)10/16舉辦科技日，今年的企業日和以往不同，此次亦邀請裕隆集團董事長嚴陳莉蓮前往參與，同時也宣布兩家集團未來將合資成立「鴻華先進」，這代表甚麼？鴻海是全球最大的EMS廠，過去電子代工起家，從過去決戰PC到NB，最後決戰到手機，然而下一個戰場在哪？

「得三電系統得天下」 目標兩年造車

鴻海劉揚偉在會中現場表示，鴻海將跨入電動車市場，希望能借助裕隆集團長期投入汽車市場的經驗，同時也發表MIH電動車開放平台，更表示未來的市場將會是「得三電系統得天下」，預計兩年內產出第一款電動車，目標五年內搶下市場10%的份額。

先從鴻華先進科技談起，此次雙方合資成立，公司董事長、副董事長分別由鴻海董事長劉揚偉、裕隆左自生出任，鴻華先進資本額為155.76億，其中鴻海集團現金出資79.44億元(持股佔比51%)，裕隆集團則是以子公司華創車電以資產作價76.32億元(持股占比49%)，這表示此次合資，裕隆以華創車電作嫁沒有出到半毛錢，但真是如此嗎？