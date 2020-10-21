iPhone 12 預購熱 帶旺鴻家軍？

撰文／陳子榕

蘋果首款5G手機iPhone 12本週五(10/23)即將正式開賣。從上週iPhone 12發表至今，短短不到一星期，全球已經開始陷入瘋狂搶購。

蘋果大陸官網資料上顯示，iPhone 12 Pro及iPhone 12早已搶購一空，全系列手機等著出貨的時間也已經排到三個星期之後；而大陸各大電商平台預購量也紛紛突破上百萬支，許多更顯示已經缺貨。至於美國市場，部分型號新機交付時間也已經遞延到11月。台灣方面也不遑多讓，目前電信業與各通路預購情況，是去年同期的2～3倍，市場預估將可能是近六年來最熾熱的新機搶購潮。

萬寶投顧陳子榕指出，搶購的火熱促使蘋果緊急追單備貨，兩大組裝廠鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)紛紛祭出高額獎金招募員工。鴻海富士康鄭州廠的獎金提高了快1倍，大約1萬元人民幣；和碩旗下的子公司昌碩更提高到人民幣1.35萬元，兩大廠率先掀起搶人大作戰，iPhone 12的訂單有多熱切真是可見一班。

不過，蘋果不是只有iPhone 12這麼簡單。根據市場消息，蘋果公司在11/17將舉辦今年第四度的線上發表會，會中將發表蘋果首款搭載ARM處理器的MacBook系列筆電。這款ARM筆電不但宣稱效能比英特爾Intel x86處理器更好，而且重量更輕、電池續航力更強，更讓人心動的是價格更低廉，預估售價落在800美元以下，整體競爭力十足。

由此，我們不難察覺蘋果的企圖心，外界預估，蘋果MacBook的出貨量可望從今年的1,660萬台，拉高到明年的1,740萬台，市占率也可望從今年的8.8％成長到9.3％。

萬寶投顧陳子榕指出，蘋果發光，首要進補的當然就是蘋果供應鏈了。從週一(10/19)盤面上來看，大盤在蘋概三巨頭帶動下，吹起反攻號角，鴻海一反7月以來的低迷，一根帶量長紅K棒，股價一舉站上80元大關，旗下鴻家軍更是各個氣勢如虹，建漢(3062-TW)、群創(3481-TW)、鴻準(2354-TW)、樺漢(6414-TW)、廣宇(2328-TW)全數上漲，PCB大廠臻鼎(4958-TW)更一度亮燈漲停，終場上漲9.13％。

距離美國總統投票日，不到20天，越接近11/3，市場越是謹慎，這兩週市場量縮整理，投資人謹慎觀望，但大家都忘了，今年黑天鵝滿天飛，每次利空下，幾乎都是好股票買點的浮現，更何況盤面上仍有諸多好股漲幅超越大盤，所以指數放一邊，選股才是王道，操作上以籌碼為依歸；金流增的個股，早晚動。

例如，10/6譜瑞-KY(4966-TW)這一波由1,085元，漲至1,200元，這一小波漲幅約一成；10/15所講的聚隆(1466-TW)，這一小波股價不僅創波段高，漲幅更高達30％。就週一10/19透過籌碼追蹤，短線上，欣興(3037-TW)週二收漲近3％，醞釀漲勢；另兩檔和碩(4938-TW)與鈺太(6679-TW)收平盤，也相對大盤強勢。

萬寶投顧陳子榕指出，看我文者，不會跟隨市場傳聞去追漲殺跌；甚至往往領先市場題材，而領先佈局下一輪的主流；這就是我利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，如此，你的好股票才會抱得住，也不會輕易殺低；依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/6《新冠疫情不止 IC設計再度成為焦點？(https://news.cnyes.com/news/id/4529792)》。

鴻準(2354-TW)受惠於蘋果iPhone 12上市及遊戲機的挹注，9月營收135.89億元，月增22.2％，創下近24個月以來的新高，年增率達12.53％；隨著蘋果新手機熱賣，以及新款MacBook筆電即將面市，業績持續進補。

廣達(2382-TW)受惠疫情遠端教學，營收寫下多項新紀錄。9月營收1,123.75億元，榮登9月營收前五強，年增24.48％，創歷年次高，合計第三季營收3,273.48億元，季增21.16％、年增23.46％，也創單季新高；9月筆電出貨量640萬台創新高，累積第三季筆電出貨量達到1,830萬台，同樣是歷史新高；伺服器代工出貨逐漸回溫，第三季出貨比重已超越8成；外傳蘋果將推出的首款ARM筆電可望由廣達獨家代工；跨足電動車，已打入TESLA供應鏈。

佳凌(4976-TW)掃除疫情對車市的影響，業績從第三季起翻揚，9月營收月增16.84％，年增82.23％，投信10月以來持續買進，公司10月訂單滿載，能見度已至12月；而隨著ADAS(車載輔助系統)漸漸成為汽車標配，車載鏡頭未來五年將進入快速成長期，客戶遍及歐美及大陸，預估佳凌車載鏡頭明、後年年成長率均可達30％，佔公司營收比重明年也有機會突破40％；明年擴大資本支出，預估5～6億元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險