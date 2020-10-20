PS 5宅經濟發燒 誰具有漲相？

【撰文／陳子榕】

歷經7年的等待，索尼(SONY)新一代遊戲主機Play Station 5(PS5)終於面市，11/12將正式在全球七個國家，包括美國、日本、韓國、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥等地販售，台灣則被列在11/19第二波銷售市場。

新推出的PS5搭載AMD 7奈米製程的8核心Zen 2微架構晶片，並採用Nvidia客製化顯示卡，以及SSD和UHD(Ultra HD)藍光機等配備，不但整體效能明顯提升，黑白雙色混搭的流線科技造型，更是驚艷全球目光。

萬寶投顧陳子榕指出，玩家到底有多愛PS5呢？根據市調公司VGM所做的調查，美國遊戲玩家熱愛PS5更勝新型的Xbox，在已經預購的玩家中，更有高達72％的玩家會選擇搭載了UHD藍光的PS5光碟機版。

在9/17索尼(SONY)公布PS5售價(光碟版499美元、數位版399美元)後的隔天，預購活動在全球一開賣，立即遭到玩家全數秒殺，各地都出現搶購熱潮，無論實體或網路通路都出現排隊也預購不到的現象。網路上更出現不少黃牛亂象，不但價格一轉手就狂翻好幾倍，eBay更出現新台幣70萬元的天價，玩家瘋狂的程度實在令人瞠目結舌。

正因為PS5實在一機難求，所以市場上傳出PS5因為主機關鍵的系統單晶片(SoC)良率不佳，所以產量由原定的1,500萬台下修至1,100萬台。不過索尼公司立即出面否認，強調預估數字從未改變。

檢視上一代PS4在2013年11月推出之後，首年度就創下700萬台的銷售數字，累計到今年6月底為止，則已經有1億1,210萬台的銷量。PS5未演先轟動，加上疫情持續刺激宅經濟，我們已經可以預料到，隨著PS5上市腳步逼近，相關供應鏈族群的業績即將噴發，而且PS5價格比上一代貴，相關供應商的毛利可望提升。

萬寶投顧陳子榕指出，在PS5概念股當中，包括替AMD代工的台積電(2330-TW)，IC載板廠欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)，均熱片供應商健策(3653-TW)，組裝廠和碩(4938-TW)、鴻準(2354-TW)，電源供應器群電(6412-TW)、群光(2385-TW)、台達電(2308-TW)、光寶科(2301-TW)，供應接頭電子組件廠正崴(2392-TW)，微機電(MEMS)麥克風廠鈺太(6679-TW)，以及快閃記憶體控制晶片商群聯(8299-TW)，都是法人點名的亮點。

萬寶投顧陳子榕指出，當面臨美國總統大選不確定因素時，操作上以籌碼為依歸；金流增的個股，早晚動；例如，10/12上週一的力麗(1444-TW)上週五最高15.85元，創波段高點，力麗一週內漲幅高達23％；上週四(10/15)所講的聚隆(1466-TW)，由當下23.3元，漲至週一漲停作收28.75元，連續兩天漲停，並創波段高；漲幅高達近30％；看我文者，不會跟隨市場傳聞去追漲殺跌；甚至往往領先市場題材，而領先佈局下一輪的主流；這就是我利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，如此，你的好股票才會抱得住，也不會輕易殺低；依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/15《歐疫嚴峻 非接觸產業再起？》。

欣興(3037-TW)ABF載板市場供不應求，近期稼動率持續滿載，明年載板面積擴張下，缺口比原先預估的15％還要吃緊；HDI步入iPhone 12新品發表，產品單價可望提升，估第四季營收貢獻逾20％，加上PS5推出備貨及拉貨潮，業績持續看旺。9月營收79.24億元，年增1.88％，累計前9月營收YOY 8.93％。

和碩(4938-TW)9月合併營收1,261.46億元，月增19.44％，創今年以來新高；9月筆電出貨量約100萬台，第三季出貨量估300萬台左右；桌機和母板9月出貨量月增10～20％；隨著iPhone 12和PS5上市，10月營收預料明顯攀升，預估第四季將迎來今年營運高峰。

鈺太(6679-TW)9月營收1.81億元，YOY 44.23％，第三季營收同步衝高至5.17億元，雙雙改寫歷史新高。疫情帶動NB應用，D-MIC今年市占率估達四成，明年估邁向五成；A-MIC 4月起亦出貨供應PS5。訂單能見度已到年底，預估第四季淡季不淡，業績動能逐月成長，可望改寫紀錄，法人預估全年每股純益達7元以上。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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