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IPHONE12買氣超乎預期 哪些個股將一吐怨氣？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

本周台股一開始就大漲158點，一天即把上週一周所跌的補回來，甚至還多漲，台股漲幅居亞股之冠，多虧蘋果iPhone12買氣超旺，蘋概三雄台積電台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)及大立光(3008-TW)同步大漲推升台股。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，今年新冠疫情使不少人擔心消費停滯，其實不然。例如最近台灣百貨週年慶開打，信義區週末停車場大爆滿，樓層人潮非常地多，化妝、保養品銷售平均年增上看10%，以往週年慶平均銷售額年增達2%就算很不錯，今年無法出國，帶來的報復性消費不可小覷。

電子產品如第二季以來，搭上遠距商機的NB、PC銷售也是大好，一般人上網除了NB、PC，就是平板和手機，而且使用手機時間不少於電腦。去年以來，5G系統布建話題火熱，很多人早就想要體驗5G上網，就等5G手機上市。

上周蘋果發表iPhone 12四款機型，其中兩款機型11/16在中國開放預購，第一天蘋果中國官網就顯示缺貨；美國及台灣蘋果官網上部分機型也要等到11月之後才會到貨，之後緊接中國雙十一、美國感恩節等銷售旺季，這種後疫情時代的報復性消費會更加明顯。

而華為禁令也助長了iPhone 12銷售，對供應鏈而言是利多。例如，台積電第四季在沒有華為、海思的訂單之下，空出來的5奈米產能都被蘋果等客戶包下，第四季台積電營運持續樂觀。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，股票是看大做小，iPhone12熱銷使供應鏈也樂透。如PCB族群的華通(2313-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)、欣興(3037-TW)受惠程度高，9月時我在專欄就已分析看好華通及臻鼎-KY，主因市客戶及產品廣度多，受華為禁令影響有限，受惠蘋果及其他品牌手機推出新品的程度反而高，尤其5G應用迫使各大品牌採用的主板規格，正在快速提升。

華通(2313-TW)用在手機的HDI產能滿載且排到明年農曆年前，而手機採用更高階HDI，提升了獲利，估計今明年EPS分別為4~4.5元及5元。

臻鼎-KY(4958-TW)及欣興(3037-TW)是全球前二大PCB廠，iPhone12主板採用SLP比重提升，面積與層數也同步增加，而臻鼎-KY是少數已經具備高頻天線量產等級的廠商，估計今明年EPS分別為11及13元，明年本益比約在10倍到11倍左右，而欣興本益比雖然較高，但是獲利成長幅度卻比華通及臻鼎-KY來得大。

欣興(3037-TW)是國內少數供應蘋果全產品(iPhone、iPad、MacBook、Airpods、Apple Watch)PCB的公司，受惠蘋果新品連番上市的程度高，用於手機的HDI及SLP產能利用率已拉到九成，第四季營運看好。

另外Intel、Nvidia及AMD都推出新世代晶片載版平均搭載層數約增加30%~50%，高效晶片對載版層數及面積需求擴大，ABF產能滿載到明年第一季，未來不排除會調漲售價。欣興的ABF產能為全球最大，受惠漲價程度也會是最高，估計今年EPS達3.3~3.5元，明年則上看4.5~5元，獲利成長幅度挑戰四至五成。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，股價往往反應的是業績成長性，而非絕對數字。所以近幾月外資、投信主力籌碼持續增加，股價也逼近前高，整理姿態非常強，券資比卻升破了50，顯示部分內資看空欣興，若當股價往上突破，軋空行情就會一觸即發。更多潛力股深入分析，歡迎免費加入LINE粉絲團收看。

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