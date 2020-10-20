熱賣的IPHONE12 隱藏驚喜三顆彩蛋！

【撰文／蔡明彰】

目前iPhone 12在中國京東、蘇寧兩大平台預約量超過了百萬支，iPhone 12到貨日期較預定延後一到二週，iPhone 12 Pro則會延後三到四週，較去年iPhone 11延後二到三週來看，顯然iPhone 12在中國，乃至於全球都會熱賣。

彩蛋是西方國家慶祝復活節裝飾的蛋，用蛋來象徵生命的復活，後來變成只有內行的人才能找出來的東西，表示隱藏的訊息。

萬寶投顧蔡明彰強調，iPhone 12第一顆彩蛋是「蘋果全面轉入Type-C」。

中國5G用戶1億戶、韓國700萬戶、美國只有100萬戶，中國5G基地台的數量是美國的10倍，美國5G基地台不足，使得iPhone 12的使用受到了限制，難怪iPhone 12會先從中國開始熱賣。

不過，今年歐美疫情擴大，冬季外出受限，使得iPhone 12在室內使用的頻率上升，疫情使得居家上班成為常態，今年底USB 4.0標準帶動的高速傳輸升級潮啟動，以前要用電源線、音源線、影像傳輸、網路訊號線，現在只要一條USB-C就可取代，USB 4.0很厲害，最高每秒40GB的傳輸速度，是第一代的2萬7,000倍。

9月蘋果發表會，iPad Air放棄了Lightning介面，改裝USB-C插槽，蘋果已經為全面轉向USB-C做準備，10月iPhone 12也是USB-C，USB相關的產值，在2020年估計新台幣1.4兆元，台灣USB供應鏈具有實力，這是兆元商機的爆發。

USB產業鏈，包括上游晶片組、控制IC、連接頭，中游主機板、連接線，下游有鍵盤、滑鼠、讀卡機等等，還有筆電、手機、隨身碟，最重要是USB控制IC。

股價反映未來，蘋果11月份發表史上最便宜的MacBook，售價800美元以下，新台幣2.5萬元有找，首度捨棄Intel平台，用自行以安謀架構設計的處理器，過去USB控制晶片要連帶Intel提供，隨著蘋果自製平台在第四季的到來，屆時USB 4.0晶片訂單全面釋出，USB主控IC廠祥碩(5269-TW)、USB集線器IC廠創惟(6104-TW)、USB控制IC威鋒電子(6756-TW)可望搶食蘋果新大單。

祥碩今年EPS挑戰4個股本，在千金中，2021年展望最好，創惟過去以USB集線器IC產品打進蘋果周邊產品，已經是蘋果長期合作的供應鏈，今年EPS估4.5元，較去年2.2元，成長一倍。

對於MacBook用戶有個永遠的遺憾，只有二個Type-C的接口，如果一個用於充電，就只剩一個用於外接設備，在居家上班時非常不方便，但外傳11月份即將發表的MacBook在成本考量，只剩一個Type-C，這會使得擴充基座在今年底之後大爆發，支持快充、4K輸出、USB3.0、SD卡，擴充基座在筆電的滲透率只有10％，因為終端產品的設計問題，如果蘋果MacBook開第一槍，只剩一個Type-C的接口，將帶動擴充基座大商機。

明年筆電使用擴充基座將大增一倍以上，全球擴充基座的龍頭東碩(3272-TW)，市占率高達65％，今年EPS可望挑戰5元，其他非蘋將會跟進推出廉價版的NB，也可能只留一個Type-C接口。

萬寶投顧蔡明彰強調，第二顆彩蛋是「TWS高速成長」。

iPhone 12取消耳機，使得AirPods的需求上升，居家上班使TWS需求跟著增加，一面健身、一面聽音樂，將成為年輕人生活的常態。TWS市場當中，AirPods的市占率高達七成，2019年全球TWS銷售成長200％，AirPods將近銷售6,000萬套，因為iPhone 12取消耳機，使得銷量估計成長60％，挑戰1億套。

這使得聲學元件，包括美律(2439-TW)、康控-KY(4943-TW)未來業績將會高速成長，美律9月營收創下了歷史新高，表示谷底已過，預計2021年獲利年增35％。

萬寶投顧蔡明彰強調，第三顆彩蛋是「英雄聯盟手遊」。

最受歡迎的遊戲電競英雄聯盟由PC將會上線到iPhone 12，英雄聯盟是全球PC遊戲的第一名，全球的登記用戶高達1億戶，英雄聯盟的決賽觀看人數6,000萬人，比NBA更多，A14的晶片加上了5G，使得iPhone 12比其他的手機快了50％，非常適合線上的遊戲電競。

我們看國際大廠羅技國際，今年的股價大漲72％，在港股掛牌的雷蛇，今年上漲56％，而WHO、IMF都警告，居家隔離可能延到2021年的一整年，所以使得電競遊戲的個股，技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、曜越(3540-TW)、僑威(3078-TW)、偉訓(3032-TW)、海韻電(6203-TW)，今年的EPS大爆發，而新冠疫苗的研發成功越往後拖延，就使得這些股票漲更兇。

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