與其燒腦猜誰入主白宮 不如看聰明錢流向哪亮點?

【撰文／陳子榕】

美國即將在11/3舉行總統大選，只剩三個禮拜的時間，川普和拜登，到底誰將成為白宮的新舵主呢？

在川普罹患新冠肺炎確診又復出之後，川普的死忠粉絲群起狂歡，一點也不畏懼川普說「想親吻每一個人」的致命甜蜜；更有人提出，美國標普500指數在過去三個月呈現上漲，顯示川普持續連任的機率大。

在一項以宗教信仰作為調查分析的資料中，顯示如果此刻投票，在美國選民中佔了相當大比重的白人天主教選民，將有52％的受訪者會投票給川普，44％的人會投票給拜登，雖然看起來川普有領先優勢，但事實上領先幅度已經比7、8月民調時大幅減少11％。倘若再依據美國CNN最新出爐民調來看，川普則已經落後拜登將近16％。

不過，大家都知道越接近選舉，候選人被爆料的暗黑訊息就會越多。幾個小時前，拜登的小兒子遭爆料不但吃喝嫖賭，還被FBI查扣發現，利用父親拜登時任副總統的職權施壓烏克蘭，這個消息也重重打臉拜登宣稱從來不參與兒子事業的謊言。在這個混亂局勢中，到底誰將入主白宮仍然是個謎，但是世界並不會因此停下腳步，人類整體生活發展趨勢反而更為明朗。

萬寶投顧陳子榕指出，隨著各國政府積極重啟經濟步調，蘋果也已經發表最新系列產品iPhone 12，台積電法說也帶來不錯的消息。藉由5G更進一步推升人類生活，加上疫情持續，再再讓新的龐大商機跟著到來，宣告物聯網(Internet of Things，簡稱IoT)將成為生活最閃耀的亮點。

舉凡5G、非接觸性產業、機器人、智慧生活、遠端醫療全都仰仗物聯網。工研院產科國際所(IEK)統計，2018年台灣物聯網產值首度突破兆元，去年更高達436億美元，年增率11.5％，今年因為疫情需求腳步更加迫切。而在物聯網相關族群發展中，各式低功耗廣域(LPWA)技術，包括已經確立標準的LTE-M和NB-IoT，以及Wi-SUN、LoRa、Sigfox等低功耗廣域技術的出現，也將刺激物聯網發展急速增溫。

萬寶投顧陳子榕指出，當面臨美國總統大選不確定因素時，大家也不必燒腦猜誰會入主白宮？基本上，任何人主政時，都沒想要讓股市下跌，所以與其猜猜猜，不如就聰明錢流向，看那些個股具籌碼優勢，趁好股拉回伺機低接。

例如，10/12週一的力麗(1444-TW)週五最高15.85元，創波段高點，領先告訴大家新蘋概股的崛起，力麗一週內漲幅高達23％；另外，時序拉遠點，在9/25所分享的弘塑(3131-TW)也呈現階梯式上漲，也由339元漲至本波段高400元，漲幅18％；更甚者，週四所講的聚隆(1466-TW)，週五拉上漲停26.15元並創波段高；看我文者，至少是個先知先覺者，而非跟隨市場傳聞去追漲殺跌；這就是我利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，如此，你的好股票才會抱得住，也不會輕易殺低；依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/12《聯電、聯發科大漲 這族群即將一飛衝天？(https://news.cnyes.com/news/id/4532610)》。

萬寶投顧陳子榕指出，面對詭譎多變的盤，選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，跟大家分享優質好股:

健策(3653-TW)9月營收5.71億元，月增2.12％，年增16.46％，累計今年前三季營收51.32億元，年增29.56％。展望後市，即將邁入傳統旺季，外界看好業績將有續創高峰的表現。

建準(2421-TW)9月營收亮眼，月增12.85％，年增13.68％，隨著蘋果新機iPhone 12發表上市，將帶動第四季拉貨，近期外資持續大量買進。另外，為迎接暢旺需求，規避中美貿易衝擊，建準已在菲律賓布建新廠，今年資本支出估計高達7億元，預料今明兩年資本支出都將較往年拉高5～7成。近日亦代子公司處分基金產品達公司實收資本額20％。

奇鋐(3017-TW)近日調整產品結構，轉向5G通訊及散熱相關產品，市場預估明年可望切入騰訊、百度、FB等客戶，前景看好。9月營收月增5.43％，累計前三季合併營收291.39億元，年增10.74％，創新高。營收帶動下，股價近期亦創下新高點，建議拉回可沿均線操作。預料第三季毛利率較佳的通訊、伺服器散熱、以及伺服器機殼等營收占比將持續提升。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險