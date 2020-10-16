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美大選概念股風險升高 不如轉戰季報潛力股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

美股最近從高點拉回，與其說是紓困案未過所導致，不如說是漲多拉回修正，尤其離美國大選只剩半個多月，股市最怕的就是不確定性因素，萬寶投顧分析師王榮旭表示，估計從現在到10月底，行情都會是高檔震盪。而選後不確定性排除，紓困案自然也可望過關，若沒有其他重大利空，行情有機會再向上。

現在的行情重點在於個股，9月以來我在專欄中多次分析看好的再生能源族群，最近股價大漲特漲。例如，10月以來安集(6477-TW)大漲五成；元晶(6443-TW)與聯合再生(3576-TW)也皆漲逾三成。

這波強漲，除了反映國內政策作多太陽能產業，也有不少的資金是衝著拜登民調高於川普而來，搶先押寶提倡節能減碳的拜登會勝選。但股價已經大漲反應，先上車的也先撈飽，後面才來的，就算拜登當選利多實現之後，還能撈多少是個很大的問號。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，隨著選舉日逼近，選股要回歸基本面，業績夠好，誰當選都會漲。9月營收已經全數公布，從現在起到11/14第三季財報會陸續公布，美國大選日(11/3)就落在財報公布期間，聰明的資金會卡位第三季財報佳、第四季業績也樂觀的股票，進可攻退可守。

例如航運族群，第三季美洲航線運價高漲，9月引發中國官方關切，大型航商原定漲價的計劃取消，但貨櫃航運還是很旺，缺櫃、缺人的狀況導致第四季

貨櫃航運供給更加吃緊。

全球最大貨櫃租賃公司表示，需求已看到2021年2月，而新冠肺炎疫情導致全球有120個國家或地區，禁止或限制船員換班，以免疫情傳播，船員輪替困難等同運力減少。10月初貨櫃運價指數比第三季單季平均數高出兩成，而海運燃油價格卻比第三季單季平均價格低，如此看來，第四季航運業將會不淡。

此外，第三季貨櫃運價指數平均數，比去年同期大增近五成。萬海(2615-TW)9月營收創新高、長榮(2603)8、9月營收更是連二月寫新猷，合理推估，第三季財報將會相當亮眼。萬海股價已領先創下5年新高，長榮還沒有回到上個月的高點，有點委屈。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，防疫及原物料也是進可攻退可守的選股方向。防疫需求進入秋冬後有增無減，例如額溫槍，由於新冠病毒的高傳染性，引爆零接觸商機，過去體溫量測大多以腋溫及耳溫為主，但要安全又快速零接觸量測體溫，額溫槍的優勢就大大的顯現，不僅公共場所，家庭也開始改用額溫槍，體溫量測的換機潮正在展開。

額溫槍在高頻率使用下，估計壽命只有2~3年，需求具有延續性，而不是一次性消費。豪展(4735-TW)是一線量測體溫品牌代工量最大的ODM廠，受惠額溫槍商機爆發程度最高，營收已連續4個月創下歷史新高，第三季營收比第2季大增1.6倍，而第二季EPS已超過2.4元，合理推估第3季超過5元不是問題，樂觀一點看待，還可望挑戰6元。

豪展第四季擴產消化訂單，業績有望更上一層樓，股價也默默創下新高，不前本益比仍低於10倍，後市看好。

原物料例部分，例如國喬(1312-TW)、華夏(1305-TW)及南帝(2108-TW)皆受惠產品漲價，第三季到第四季業績也很有看頭，受限篇幅關係，更多深入分析，歡迎免費加入LINE粉絲團收看。

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