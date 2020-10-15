新冠疫情再起 這類股逆風高飛?

【撰文／陳子榕】

知名葡萄牙足球明星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)確診新冠肺炎，消息傳來，全球譁然。在此同時，世界職業高爾夫球賽全球排名第一的美國名將強生(Dustin Johnson)也因賽前出現症狀檢測確診，被迫退出在拉斯維加斯舉行的PGA巡迴賽希傑盃(CJ Cup)。

事實上，這場疫情發展不只造成體壇不寧靜，世界各國在稍緩喘息後，最近也都紛紛再度面臨嚴峻挑戰，其中又以歐美地區最為嚴重。上個月，英國首相強森才呼籲大家恢復上班，現在則因單日確診人數天天高達5千人，再度嚴縮防疫政策，而原定10月即將喊停的470億美元紓困計畫，可能讓英國得面臨失業率再攀升近10％的困境。

位在隔壁的法國和西班牙也不寧靜，法國每日新增病例破萬，新冠感染人數已達近五個月來的高點，包括里昂在內總共四個城市亦劃入疫情最高警戒區；西班牙首都馬德里現有感染者佔全國1／3，密度之高，讓西班牙政府也開始採取部分封城。而確診死亡病例最多的美國，現在每天新增病例平均約5萬人，預估這場疫情最終恐將讓美國經濟損失16兆美元，大約合新台幣460兆元，這個天文數字也是2008年金融海嘯所產生經濟損失的4倍。

萬寶投顧陳子榕指出，環顧世界各地情勢，這場疫情就如同專家們所預料的一樣，在今年秋冬捲土重來，而面對疫情真正杜絕的遙遙無期，我們能在投資市場中找到希望嗎？這場疫情為人類帶來巨大變化，不論是企業生存、工作型態和娛樂，都得找到新方向，才能繼續向前。

其中，非接觸產業(contactless technology)就是這波疫情下的新契機。我們目前已經看到，新加坡樟宜機場利用無接觸櫃台的紅外線感測，讓旅客透過手指動作完成報到；阿布達國際機場則透過無接觸面板，讓民眾用手勢控制電梯；香港機場用消毒機器人在10分鐘內完成消毒工作。這裡面處處都是產業未來發展新亮點。當然，相關電子、筆電、遠端、遊戲、5G等產業，業績也都可望隨著疫情延燒而升溫。

萬寶投顧陳子榕指出，當然，在台股面臨萬三衝關時，以短線操作較為靈活，我在10/7跟大家分享的廣運(6125-TW)，週三創波段高點33.55元，短短四天也漲15％；當下跟大家分享時，廣運股價整理，但後續金流不退下，也創波段高，一週內大漲15％；更近者，10/12週一的力麗(1444-TW)週四收上漲停14.5元，創波段高點，領先告訴大家新蘋概股的崛起，力麗一週內漲12％；看我文者，至少是個先知先覺者，而非跟隨市場傳聞去追漲殺跌；這就是我利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，如此，你的好股票才會抱得住，也不會輕易殺低；依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/12《聯電、聯發科大漲 這族群即將一飛衝天？(https://news.cnyes.com/news/id/4532610)》。

面對詭譎多變的盤，選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，跟大家分享優質好股：

瑞昱(2379-TW)公布9月營收月增11.96％，年增38.5％，第三季、前三季營收也全數創下新高。第四季法人估將站穩210億元，季減個位數，淡季不淡。展望明年，瑞昱旗下ANC（主動式抗噪）在TWS（真無線藍芽耳機）的滲透率、WiFi6規格升級潮，以及藍芽切入更多終端應用，整體成長動能旺盛，總營收估達860億元，年增13％。

國光生(4142-TW)國際疫情再轉嚴峻，加上國內公費流感疫苗施打，防疫生醫進入超級旺季。9月自結營收4.47億元，創歷史單月新高，YOY 66.37％，前9月自結營收10.47億元，YOY 55.85％。10月起大量出貨供貨流感疫苗，子公司安特羅(6564-TW)疫苗收入開始認列。

聚隆(1466-TW)9月營收2.69億元，年增17.58％。旗下子公司聚茂開始生產製造熔噴不織布，加入國家口罩隊行列，預估10月份可達日產100萬片，目前訂單已排到年底。加上近期2020台北紡織展效應，股價攻上高點拉回後，準備續攻，近日外資積極買進。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險