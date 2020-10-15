投信罕見買超哪些太陽能股？

【撰文／王榮旭】

美股強勢最近往前波高點推進，但現在到11月初，除了新冠疫，還有企業財報與總統大選兩個變數干擾，股市最怕不確定因素，估計不管是美股或台股維持高檔震盪，大盤1萬3千點依舊是一個大關卡，短線量縮個股表現，資金聚焦兩個個題材：(1)美國大選(2)第三季財報。目前資金傾向於押寶民調領先的拜登，他的政策一貫傾向再生能源，預計當選後每年將投入1000億美元購買再生能源。台灣政策加速推動再生能源替代核電及火力發電，獎勵企業使用太陽能和風電，雖然太陽能目前仍大多處於虧損中，但今年在電場加速建置下，部份太陽能股第二季已領先由虧轉盈，例如安集(6477)、元晶(6443)和太極(4934)。安集因電廠穩定售電獲利，而台灣長期發展綠電為趨勢，未來建置電廠案量會持續增加，9月份營收創新高，股價更是寫下歷史新高，光是10月以來就大漲近5成，投信也罕見買超1300張。

元晶太陽能模組出貨量大

投信買更多的是元晶，投信已連續4個月買超，光是10月份以來就大買超過5300張。元晶是國內第二大的太陽能模組廠商，政府現在正推動太陽能的安裝，並訂定了2025年達到20GW的目標，然而今年因疫情等原因進度嚴重落後，下半年電站業者為追趕落後年度建置目標，將帶動太陽能業者下半年營運持續好轉。同時因為國內的太陽能建設具有排他性，不受海外太陽能價格的影響，國內市場火熱的情況下，出貨越多受惠就越大。因此我估計，元晶除了第二季成功獲利外，第三季也將繼續獲利，股價也跟安集一樣出現大漲的走勢，兩者都是太陽能股的領頭羊；同時由於元晶股票沒有融資券，籌碼相對集中，後勢看好。