低本益比蘋概股選誰？

【撰文／黃清照】

面對美股全面上漲，台股個股也跟群起反彈，這波上來主攻的是外資，外資連續買超7日，總共買超558.97億元，大量買超的情況下，剛好抵銷國安基金退場的賣壓，資金主要也圍繞在大型股上，半導體股相關的上中下游，跟著費半指數的創高，一同向上，相較於台股之前的漲勢稍有不同的地方在於，先前由台積電獨挑大樑，現在聯電、聯發科等重量權值股也跟著上漲，股后矽力突破兩千大關挑戰股王，股王大立光跌破三千，風水輪流轉，台股族群大搬風。

不過潮水總有一天會退去，本益比過高的股票，短打可以，長線我不會推薦投資人去持有，反而是題材、業績又剛好低本益比的股票，逢低買進才會有利潤，蘋果將在台灣時間10/14的半夜一點公布新一代的5G IPHONE，IPHONE 12相關供應鏈已成為市場焦點，本期推薦兩檔低本益比的蘋概股供各位投資朋友參考。

IPHONE遞延上市 PCB廠看好Q4表現

台股軟板大廠台郡(6269)，今年上半年表現強，受惠疫情帶動，蘋果 iPad、Macbook 等平板、筆電銷售大增，台郡營運受惠，且取得更多訂單比重，台郡上半年轉2.7元，YOY1.51倍。由於下半年公司進入旺季，第三季量產5G的LCP天線產品，實際也反映在營收上，日前公布9月營收30.67億元，創今年單月新高，YOY 20.48%、MOM -2.51%，累計1~9月營收192.08議員，YOY 11.03%，由於下半年新增的LCP天線模組產品，對毛利率有正面幫助，並可望在終端產品穿戴、平板與筆電裝置中率先導入。