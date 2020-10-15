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聯發科大漲 這類股迎拉貨潮？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股來到2020年第四季，展望仍相對穩健，主因全球資金寬鬆、台灣基本面復甦及在中國去美化下成為潛在受惠者，台股前三季表現，仍是全球主要股市中少數報酬率翻正的市場，且未來持續看俏。近年來，面對每次經濟衰退，聯準會大多透過調降利率政策，釋放更多流通貨幣來刺激經濟，面對新冠肺炎，持續寬鬆政策外，美方下了更多猛藥，包含支持企業發債、購入投資級債、及ETF等來應對不確定的經濟市場。

疫情持續延燒，美聯準會表態將維持低利率，先前的縮表還未結束、新的資金又釋出到市場上，全球資金充沛，聰明資金流向台股。這兩天外資回補台股，其原因為台股基本面優，在中國去美化效應下，台股是潛在受惠者。

原本預估美國總統川普染疫，對於新一輪的紓困案能順利通過，解經濟上的燃眉之急，但川普卻暫停與民主黨國會議員協商疫情紓困法案，並表示要等到大選後再恢復協商，美國四大指數終場收黑。川普說，我已指示我的代表停止協商，在我贏得大選後，我們會通過重大振興法案，法案將把重點擺在勤奮的美國人和小企業。從川普的言談中，新紓困案遲早要過，對股市短空長多。

展望第四季，建議投資人可尋找中長期成長的標的；伺機布局中國去美化的IC製造、IC設計、封裝類股，另外在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡，下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G具話題性，預期相關零組件供應商受惠最大。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1407期】

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