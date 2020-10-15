同致：下半年營運好轉車電股

【撰文／黃清照】

台股重返高點後，國安基金馬上宣布護盤成功準備退場，觀看台股近一週左右的籌碼，外資大幅買超，而且主要都聚焦在電子權值股上，這與美股費半大漲有很大的關係，再加上蘋果5G IPHONE問世，各大廠拉貨在即，緊接著下個月美國總統大選，川普與拜登兩人民調落差僅7%，隨時有可能翻盤，兩人在施政方面上有極大的差異，一絲一線牽動著各大產業的發展。

日前特斯拉執行長馬斯克在推特上宣布，眾所矚目的「全自動駕駛」(FSD)功能即將亮相，下周二將會推出測試版給部分人士搶先體驗，這時間也剛好在特斯拉Q3財報公布前，據傳全自駕選配方案為8000美元，功能雖然還不到完全自駕的程度，但可轉換車道、辨識停止標誌和交通號誌並且自動停車。

同致攻自駕搶搭順風車

同致(3552)積極布局自駕車領域，外傳可能接到特斯拉訂單，加上Q3財報預計好轉，由營收可以看出9月營收8.18億元，MOM 40.9%、YOY 25.1%，創今年來新高，最主要公司受惠於公司持續擴展中國大陸以外市場，預估2022年可見成果。