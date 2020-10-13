台積電ADR 創史高 這類股再度成為投資亮點？

【撰文／陳子榕】

美國總統川普染疫之後快速重新登場，連帶紓困案也呈現髮夾彎，上週改口釋出利多，呼籲國會立即提供紓困支票，並要求額外支援小型企業，以及受疫情嚴重波及的航空業。消息傳來，激勵美股四大指數同步衝高，週二台積電ADR大漲2.4％，收在90.91美元，再度創下歷史新高。

本週一(10/12)開始，市場也傳來好消息，中媒報導：繼英特爾、超微之後，台積電(2330-TW)也已經獲得美國商務部許可，可望供貨華為成熟製程產品。雖然台積電對此不表示評論，但股價立刻受到相關利多激勵，盤中一度衝到462元，帶動台股再攻高，同時漂亮完成填息。

除了供貨華為的利多消息，台積電上週公布的9月營收，一樣精采亮眼，合併營收1,275.84億元，月增3.8％，年增24.9％，連續兩個月創下歷年新高，促使外資連九日大買台積電，並上調目標價最高至600元，維持買進加碼評等。

萬寶投顧陳子榕指出，眾所矚目的台積電法說即將在週四舉行，外界樂觀持續上調資本支出，由於今年台積電第三季表現優於預期，加上緊接著蘋果新品即將發表，5奈米產能出現拉貨潮，預料佔第四季營收比20％，營收季增率可達一成以上。如果再加上聯發科(2454-TW)、超微、博通、輝達等其他大客戶也加入5奈米，明年營收貢獻度將更上一層。此外，台積電採用FINFET技術的3奈米先進製程也已進入試產，預計2022年下半年量產。

配合緊接而來的客戶需求，台積電在台南及新竹等地持續攻城獵地，加速布建先進製程產能。而隨著台積電發光發熱，相關半導體廠商，以及供應鏈族群都可望受惠。雖然疫情仍然持續，美中科技戰也是渾沌不明，但後疫情時代帶來的宅經濟、筆電、5G效應正在延燒，只要挑對好股票，在資金浪潮助推下，就能輕鬆獲利。

中秋節前，預告大家中秋向上變盤，2020年不缺黑天鵝利空消息，但大家沒發現嗎？利空下，對好股票是不是都提供低低買點？果然中秋向上變盤，指數由12,300點漲至近13,000點，進一步挑戰挑戰前高13,031點，在美國聯準會每月釋放1,200億美元下，股市易漲難跌。

萬寶投顧陳子榕指出，波段所分享的9/25聯發科(2454-TW)，當聯發科在利空鈍化時，領先跟大家分享，至今，聯發科又被外資調高評等，聯發科這一波大漲24％；較短線者，10/7(上週三)廣運(6125-TW)，週二創波段高點32.8元，短短三天也漲一成；所以，看我文者，至少是個先知先覺者，而非跟隨市場傳聞去追漲殺跌；這就是我利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，如此，你的好股票才會抱得住，也不會輕易殺低；依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/7《不甩美紓困停擺 這類股迎拉貨潮？》。

面對詭譎多變的盤，選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，跟大家分享優質好股：

台積電(2330-TW)週四法說，預估上調資本支出至190億美元左右，9月營收再創新高，第三季營收表現超前，外資普遍看好第四季營運表現，而隨著蘋果新機iPhone 12即將發表，更將帶動5奈米產能需求，外界已上修台積電明年營收獲利、毛利率和每股盈餘估值。

弘塑(3131-TW)最新公布9月營收月增3.84％，近期三大法人同步站在買方。隨著晶圓代工客戶擴產力道持續湧現，第四季展望更顯樂觀。另外，弘塑目前在封測市場，市占已達六成，明年需求持續走強，而晶圓代工客戶的機台，明年第二季起也將陸續進駐客戶廠區，營運暢旺，預估明年第四季將進入營收認列的高峰期。

家登(3680-TW)全球高階光罩傳載解決方案領導廠商，隨著和客戶年度議價進入尾聲，加上EUV光罩盒出貨續強，第四季營收可望季增兩位數。此外，處分台南不動產獲利估約5.04億元，預計第三季認列，法人預期獲利將創歷史新高。旗下FOUP產品線齊全，近期切入晶圓製造市場並邁向驗證階段，加上跨足航太領域，打入歐美飛機製造供應鏈，而預計土城新建廠區2年後完工，將推升整體產能一倍以上。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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