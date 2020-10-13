太陽能強強滾到底漲什麼？

美股強勢，費城半導體指數已領先創下新高，台積電業績大好，領軍上漲，台股大盤再次挑戰萬三大關。萬寶投顧分析師王榮旭在前期專欄《聯電VS聯發科 透露Q4選股方向》分析看好聯電(2303-TW)本益比、本淨比皆低於同業，補漲空間大，果真股價領先台積電，創下波段新高。

另外，他也點出聯發科(2454-TW)是電源管理IC設計大廠，隨著電源管理IC缺貨漲價趨勢可能形成，10/7號拉出第一根紅棒，完成沖洗底部，後來股價也大漲3天，重回7字頭挑戰前波高點，這都是台股這一波的領頭羊。

台股9月回檔、10月反彈，大盤還沒有創新高，主流股已經先冒出頭，誰是主流？股價會說話。萬寶投顧分析師王榮旭表示，9月初在專欄看好太陽能大噴發，太陽能族群雖一度回檔整理，但10月行情回穩後，安集(6477-TW)、元晶(6443-TY)、茂迪(6244-TW)股價就領先再創波段新高。

太陽能到底在漲什麼呢？主要受惠國內政策推動太陽能案場建置，再生能源發電占比必須在2025年達到兩成，今年離目標還有一段距離，有待達成。因此刺激太陽能模組國內市場需求火熱。而安集(6477-TW)9月營收創下歷史新高，8月單月EPS 0.43轉贏第一季的0.17元，第三季有望挑戰1元。

太陽能紛紛由虧轉盈，大轉機行情還有元晶(6443-TY)，第二季單季EPS順利虧轉盈，7月單月EPS為0.11元，8、9月業績維持高檔，估計第三季持續獲利。元晶是國內第二大太陽能模組廠，受惠電站案場開發程度高，是極少數被國內法人鎖定的太陽能股，隨著太陽能大漲，比價空間拉大。

此外，第2季領先由虧轉盈的還有太極(4934-TW)，後市也值得留意。太極轉型建置經營太陽能電站，財務結構已經大幅改善，另外切入第三代半導體碳化矽基板，明年第一季量產，未來潛力不可小覷。加上中國五中全會將在10月下旬召開，估計第三代半導體將列入十四五計畫，成為中國重點扶植產業，太極未來潛力不小。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，前期看好PA功率放大器的穩懋(3105-TW)及宏捷科(8086-TW)有補漲空間，最近股價也真的漲上來，穩懋及宏捷科也搭上氮化鎵與碳化矽等第三代半導體商機。

而太極大股東廣運(6125-TW)業內外皆美，廣運開發散熱技術已經通過Intel認證，且擁有獨家專利技術，主攻伺服器散熱市場，未來潛在客戶可望涵蓋阿里巴巴這種中國一線大廠，廣運股價領先表態，最新創下波段新高，後市值得留意。

大家也別忘了，拜登推動減碳政策，隨著民調領先川普，使再生能源成為短線資金押寶的對象，更多潛力股的分析會在Line 粉絲團與讀者分享。

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