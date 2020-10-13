蔡明彰觀點：聰明錢壓寶搶一波美國選舉財

萬寶投顧蔡明彰強調，現在投資人押注拜登政見的清潔能源，這些股票漲瘋了。拜登提出了氣候變遷的兩兆美元計劃，承諾2050年之前，美國實現100％清潔能源經濟，達到了零排放碳中長期解決方案，未來10年清潔能源，風電加上太陽能，總共4,000億美元基礎建設。

再來，加速電動車的推廣，2030年底以前，部署超過50萬個公共充電站，並且全額電動車免稅。2030年之前，海上風電也會增加一倍，但是美國僅佔全球碳排放量15％，無法獨自解決全球氣候變遷的難題，必須與更多的國家合作，重新加入巴黎協定。

所以假如拜登入主白宮，美國將會根據合作國家在氣候保護方面所做的承諾來制定雙邊貿易，這使得中美貿易的衝突露出了曙光的一大突破口，今年上半年全球對再生能源的投資總額達到1,320億美元，同比增加了5％，多檔綠能ETF創下了新高，有的甚至今年的漲幅高達80％。

美國的太陽能及發電的股票SunPower，今年狂漲147％，First Solar也大漲47％，大陸的太陽能一哥隆基股份(601012-SHA)今年大漲206％，通威股份(600438-SHA)也狂漲110％，導致禮拜一台股的太陽能股，聯合再生(3576-TW)、達能(3686-TW)、國碩(2406-TW)、碩禾(3691-TW)、元晶(6443-TW)、安集(6477-TW)盤中亮燈漲停，還有像風電的上緯投控(3708-TW)、大亞(1609-TW)，還有電動車的同致(3552-TW)也出現了亮燈漲停。

萬寶投顧蔡明彰強調，這表示全球的投資人都在押寶拜登將會勝選，同時川普的選情不妙，但美股還撐在高檔，這是因為憧憬通過刺激方案，甚至認為拖到了選後，規模會更大，但忽視了拜登加稅的政見利空，小心突如其來的補跌，川普選情最大的包袱是處理疫情的缺失。

第二波疫情抬頭，多國調整了應對的措施嚴陣以待，10月8日全歐洲每日增加確診的病例，首次突破10萬例，創新高，歐洲累計確診佔全球16％、死亡佔全球22％，10月9日德國總理梅克爾與11個大城市市長商議後宣佈，加大防疫一系列的措施，甚至包括了收緊旅遊的限制，義大利準備重新推出全國性嚴格防疫措施，上週五至周日，單日新增確診人數創新高。

但美國無作為，川普更參加大型競選活動，做了不良的示範，無助疫情的控管，也傷害了自己的選情，所以聰明錢開始大舉佈局人民幣及陸股，搶一波美國選舉財。

在岸人民幣10月9日衝破6.71元，創4月以來的新高，人民幣自6月以來已經升值了6％，表示熱錢押寶拜登勝出，重啓貿易戰的風險將會降低，北上的資金流入陸股，單日超過100億人民幣，上證指數十一長假後連兩日大漲，站回3,300點的季線，雖9月重挫5％，今年上證仍然上漲10％，績效優於道瓊指數的上漲9％，創業板今年更是狂漲53％，也優於那斯達克的上漲29％，假如川普總統打不死中國的科技股，後市會漲更凶。

萬寶投顧蔡明彰強調，美國大選的結果揭曉，將會使得全球的熱錢流向乾坤大挪移，一旦拜登勝出，資金將會流出美股、日股，轉進陸股及港股，但或許排擠了台股，台積電(2330-TW)可向華為供貨羅生門，AMD、英特爾都已經獲准供貨華為，但台積電獲准供貨華為，可能只侷限28奈米以上的成熟製程，禁令生效前，華為向台積電採購1,500萬顆麒麟9000的晶片，目前的存貨還有880萬顆，只夠用6個月。

台積電9月的營收創下歷史新高，第三季營收高於財測高標，本週四法說之前股價續漲，但法說會之後，有可能利多出盡，聯發科(2454-TW)第三季營收也高於財測高標，是因華為囤貨的因素，但是到了第四季預估，營收將持平或小幅的下跌。

但是同樣的蘋概股大立光(3008-TW)第三季財報遠低於預期，股價呈現了破底，蘋果需要取得台積電五奈米的製程應用在iPhone之外，還有iPad及MacBook，但不需要大立光的鏡頭運用在iPad及MacBook，所以大立光無法透過蘋果其他的訂單補足華為營收的缺口。

大立光第三季毛利率65％，創6季新低，失去華為大客戶及舜宇加入了蘋果供應鏈的競爭，明年大立光會調降鏡頭價格，這導致另一家蘋果鏡頭供應商的玉晶光(3406-TW)毛利率受到了衝擊，但是9月的營收還是有一些蘋概股，創下了歷史新高，包括了新普(6121-TW)、精元(2387-TW)、科嘉-KY(5215-TW)、美律(2439-TW)。11月蘋果將會推出史上最便宜的MacBook及頭戴式的耳機，所以會使得相關的精元、美律、科嘉-KY後續的營收及第四季的展望還有更多的機會，股價也一併可以留意。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險