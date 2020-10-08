中芯被制裁 這族群Q4營運持續看俏

台股來到2020年第四季，展望仍相對穩健，主因全球資金寬鬆、台灣基本面復甦及在中國去美化下成為潛在受惠者，台股前三季表現，仍是全球主要股市中少數報酬率翻正的市場，且未來持續看俏。

近年來，面對每次經濟衰退，美國聯準會大多透過調降利率政策，釋放更多流通貨幣來刺激經濟，面對新冠肺炎，持續寬鬆政策外，美方下了更多猛藥，包含支持企業發債、購入投資級債及ETF等來應對不確定的經濟市場。

萬寶投顧陳子榕指出，疫情持續延燒，美國聯準會表態將維持低利率，先前的縮表還未結束、新的資金又釋出到市場上，全球資金充沛，聰明資金流向台股。這兩天外資回補台股，其原因為台股基本面優，在中國去美化效應下，台股是潛在受惠者。

原本預估美國總統川普染疫，對於新一輪的紓困案能順利通過，解經濟上的燃眉之急，但川普卻暫停與民主黨國會議員協商疫情紓困法案，並表示要等到大選後再恢復協商，美國四大指數終場收黑。川普說，我已指示我的代表停止協商，在我贏得大選後，我們會通過重大振興法案，法案將把重點擺在勤奮的美國人和小企業。從川普的言談中，新紓困案遲早要過，對股市短空長多。

萬寶投顧陳子榕指出，展望第四季，建議投資人可尋找中長期成長的標的；伺機布局中國去美化的IC製造、IC設計、封裝類股。另外，在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡，下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G具話題性，預期相關零組件供應商受惠最大。

指數站上季線後，進一步挑戰萬三關卡。之前9/25(二)所分享的，聯發科(2454-TW)利空鈍化，由581元漲至週三高點658元，大漲13％；我記得當下跟大家分享聯發科時，正當美國對中芯制裁利空消息不斷，聯發科股價備受壓抑，雖然聯發科短期股價受打壓，但公司的長期價值仍在且在4G 、5G手機晶片市場中拔得頭籌，股價終究回基本面。

週三(10/7)有港系外資持續力挺聯發科，目標價維持在1,200元，看好聯發科將回歸基本面，聯發科週三股價急拉，放量大漲5％，股價最高達658元，重新站回季線。這就是利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，好股票才不會輕易殺低；依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱9/25《台股回測半年線 台積電相關個股買點將浮現？》。

萬寶投顧陳子榕指出，面對詭譎多變的盤，選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，跟大家分享優質好股：

佳凌(4976-TW)因新冠肺炎疫情帶旺視訊需求，且全球車廠在疫情受到控制後，加速復工，訂單滿到10月，部分產品訂單能見度甚至到12月，營運谷底已過，隨著深耕多年的車載鏡頭進入收割，今年下半年營收會比上半年成長40％以上，未來兩年車載鏡頭年成長幅度都有30％，明年車載鏡頭佔營收比重可望達40％。

萬潤(6187-TW)目前已經成功打入台積電設備供應鏈，且名列為CoWoS及InFO(整合扇出型晶圓級封裝)等先進封裝設備供應商。隨著台積電不斷在先進製程上投資，對下半年接單抱持樂觀態度。2020年以來營運大幅度成長，自4月以來連四個月營收呈雙位數增長，累計前7個月營收也較去年同期成長24.61％；不僅如此，萬潤也是被動元件設備的供應商，隨著5G對於被動元件需求增長，後續出貨將同步看俏。

廣運(6125-TW)跨足第三代半導體碳化矽解決方案新事業有成，客戶以台灣磊晶廠為主，並規劃今年底完成增加十台設備建置，明年首季進入量產，成為挹注業績成長的新動能。跨足第三代半導體碳化矽的長晶，由旗下太極負責，廣運針對其無人化生產的設備，提供整體解決方案，迎接這一波台商返台建立智慧化、無人化工廠的熱潮。太極今年跨足的碳化矽長晶，已取得中科院的技術授權，廣運營運可望漸入佳境。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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