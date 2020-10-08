蔡明彰觀點：疫情期間 居家消費電子商機恐勝於iPhone

萬寶投顧蔡明彰強調，美國股市有兩大地雷會形成反彈逃命波。

第一個地雷是刺激方案有可能胎死腹中，民主黨的規模是2.2兆美元，對上了共和黨1.5兆美元喬不攏，民主黨主張在個人發放1,200美元直接救濟金，受扶養者每人500美元，額外再加每周600美元失業救濟金，再來對各州援助4,360億美元，也對航空公司、餐廳、小型企業新的援助。另外，750億美元病毒測試、隔離措施，280億美元用於疫苗的採購。

但是，現在因為選舉的問題，在投票之前，要達成新一輪的刺激方案機會渺茫，但是，在過去兩周，美國33州新增確診的病例增加，全年每7天新增的病例上升了25％，現在一天都超過了4萬例的新增病例。

來到了秋冬，因為大家都在室內，疫情會更加擴大，美國聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)警告，應繼續實施積極的財政與貨幣刺激措施，幫助經濟的復甦，並且表示經濟復甦仍有很長的路要走，雖然失業工作已恢復了1,140萬個，但仍近一半還沒有找回工作，太早撤回刺激方案將引發再次的衰退，這使得美國股市的反彈缺乏基本面的支撐，會變成了逃命波。

第二個地雷是拜登加稅的政策，將是美股的殺手。拜登主張，企業稅從現行的21％提高到28％，收入超過1億美元的企業最低稅率15％，並對跨國企業海外收入來加稅，這會使得S&P 500獲利降低了9.2％，並且使得企業回購股票的買盤大為減少。另外，收入超過100萬美元的個人與家庭，資本利得稅從20％大幅提高到39.6％，今年的科技股像特斯拉漲了4倍，亞馬遜漲70％、蘋果、台積電(2330-TW)的ADR都大漲50％，假如拜登當選，投資人年底前會先賣一趟，來減少明年資本利得稅，等到了明年初，再把股票買回，這就會造成美國股市大幅的下跌。

再過來，拜登也主張對矽谷的巨擘業務加以分拆，眾議院經過了一年的調查，美國科技巨頭反壟斷的報告即將公佈，傾向要求大型科技公司分拆業務，點名蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜四大巨頭。假如這四大科技公司遭到業務的分拆，股價勢必加重跌勢，並且也會引發台股相關供應鏈的震盪，但是歐美第二波的疫情，台股又受惠嗎？

萬寶投顧蔡明彰強調，不要搞錯重點，第二波疫情最熱銷的消費電子產品不是iPhone 12，我們可以舉最近三年iPhone最熱銷的是2017年9月發表的iPhone 8及iPhone X，一共銷售了2.16億支。蘋概三王大立光(3008-TW)，那一年就從3,540元，漲到創天價的6,075元，飆漲72％，負責組裝的鴻海(2317-TW)也從84.2元，漲到了122.5元，大漲45％，台積電從181.5元漲到245元，也漲了35％。

但今年大立光迄今下跌34％，鴻海下跌10％，9月的營收依然年減超過兩成，表示iPhone 12還沒有積極的拉貨。另外，股價會說話，表示對iPhone 12今年的銷售依然存疑，而今年來蘋果供應鏈漲幅最大的是科嘉-KY(5215-TW)飆漲140％，因為疫情使得MacBook的需求大升，科嘉-KY負責MacBook鍵盤薄膜觸控開關，所以居家上班的商機才是今年真正的消費電子需求。精元(2387-TW)今年以來大漲80％，也是MacBook的供應鏈之一。

預定10月13日發表的iPhone 12，傳今年備貨7,500萬到8,000萬支，庫克自信滿滿，認為它可以搶佔華為退出的高端市場，但是歐美居家上班因第二波疫情而延長，最迫切的需求是NB，而不是手機。收入更高的年輕人，將會購買NVIDIA的顯卡及微軟、Sony的新遊戲主機，所以9月以來NVIDIA股價上漲18％，績效優於蘋果的下跌15％，Sony、微軟雖然負報酬，但仍然優於蘋果的績效。

萬寶投顧蔡明彰強調，黑馬總是令人意外。9月以來蘋概股漲幅最大的是紡織股力麗(1444-TW)上漲42％，供應Apple Watch的錶帶，也供應iPhone12充電線環保材質的編織線，但佔營收比重不高，小心iPhone 12發表後利多出盡。

iPhone 12兩款旗艦機種，今年加入了ToF鏡頭帶來革命性AR的體驗，砷化鎵族群的全新(2455-TW)、代工的穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)受惠，但穩懋有華為禁令的抵消因素，市場的焦點在宏捷科跟全新，9月來分別上漲19％及9％，但穩懋卻持平。 筆電的強大需求，8吋晶圓代工產能將爆滿，電源管理晶片喊漲，中芯國際的禁令使得PMIC電源管理晶片向外找產能，聯發科(2454-TW)、茂達(6138-TW)、致新(8081-TW)、大中(6435-TW)、尼克森(3317-TW)受惠電源管理晶片及金氧半場效電晶體MOSFET的上漲，成為禮拜三台股盤面的焦點，未來居家上班相關族群的漲勢會向外擴散，包括電源供應器、顯示卡、筆電電池、散熱裝置都會反映。

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