聯家軍二大龍頭仙人指路 哪些個股將出現黃金買點？

選前美國紓困法案過關機會不高，壓縮美股10月反彈空間，不過估計11月選後不管川普、拜登誰當選，紓困案都會通過。美股9月修正、10月打底、11月上漲，主旋律還是低利率及紓困振興政策。

明年部分人口開始施打疫苗，經濟將比今年會更加復甦。而半導體是電子最上游，晶圓代工是中下游景氣好轉的領先指標，台股大盤漲回所有均線以上，出現擺脫9月大跌的風險，但是量能不足，行情放不大。

市場觀望美國選情，但業績股會先展開反攻行情，原本產能告急的8吋、12吋晶圓代工產能，在中芯被美國納入實體清單之後，中芯客戶紛紛轉單。而中芯的製程及營收，與聯電(2303-TW)差不多，驅動IC及電源管理IC為代工大宗，因此聯電成中芯受制裁的主要受惠者。

聯電(2303-TW)去年收購日本12吋晶圓廠，更是讓今年的業績如虎添翼。股價會說話，今年代工一哥台積電還沒有突破前高，聯電已經領先創波段高點。

最近不少人在問，聯電會不會再漲？我歸納幾個重點。

首先，聯電第四季業績將淡季不淡，由於新增的設備折舊費用太高，二手設備有錢也買不到，大多數廠商只能透過去瓶頸，增加產能的空間很有限，所以估計明年8吋份產能缺口將達到二成，代工費可望再往上調高。

其次，估計聯電今年EPS達1.6元、明年2.5元，今明年本益分別約20、12倍，同業世界(5347-TW)估計今年EPS 3.7元、明年4.5元，今明年本益比則為26倍及21倍，聯電本益比相對偏低。

第三，聯電每股淨值比11.64倍，不僅低於全球晶元代工同業平均值的3.2倍，也遠低於世界先進的5.9倍。

看到這裡，就可以理解為何法人持續買進聯電。

晶圓代工產能爆滿，連帶IC設計客戶晶片庫存也告急，一向在8吋晶圓廠投片的電源管理IC，呈現供不應求。9月營收剛公布，大中(6435-TW)、富鼎(8261-TW)、茂達(6138-TW)這些電源管理IC公司都創下新高，未來產品恐怕也要漲價了。

值得注意的是，大家可能沒有想到聯發科(2454-TW)也是電源管理IC大廠，

而華為雖然遭受美國制裁，市占也會轉由其餘中國品牌廠承接，對聯發科影響有限，而且股價也已經下跌反應華為利空。10/7聯發科一根帶量紅棒突破，有完成中期底部的味道。

時序進入第四季，半導體除了晶圓代工IC設計，還有一個落後的半導體族群可望補漲，即PA功率放大器。

穩懋(3105-TW)受華為影響，今年以來沒有漲到，但前9個月營收達185億，較去年同期大增28%，明年5G手機全面上市，穩懋客戶囊括各家品牌手機大廠，受惠程度高。

此外，宏捷科(8086-TW)業績更加突出，

前9個月營收年增高達77%，估計前三季EPS將比去年大幅成長一倍以上，

主要受惠遠距辦公教學，帶動Wi-Fi 6需求。Wi-Fi 6使用PA的數量比Wi-Fi 5多一倍，而居家上班上課逐漸成為常態，隨著明年5G上市，家庭上網寬頻流量跟著擴大。宏捷科是全球第二大砷化鎵晶圓代工廠，受惠去美化，在中國的市佔逐漸提升。而美系客戶Skyworks因疫情導致產能短缺，第四季爆單，訂單動能延續到明年第一季。

Skyworks是iPhone 12的供應商，下週iPhone 12即將發表，Skyworks向宏捷科下單，等於讓宏捷科間接搭上iPhone 12的熱潮。

10月台股行情估計量縮，沒有太大的空間在指數上面，選股應回歸基本面，

不只要找9月營收及第三季財報好的股票，第四季營收動能也要夠強，

才能進可攻退可守，更多潛力股的分析會在Line 粉絲團與讀者分享。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險