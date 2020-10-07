台南高鐵特區地王潛力無限 達麗帶頭推出「國家強棒」583戶大案

【撰文／陳澤樂】

台南沙崙高鐵特區首案達麗建設「國家強棒」日前開工，達麗(6177)董事長謝志長表示，作為區域第一個開案的建案，非常高興，要為首購年輕人蓋住得起的房子，是件很好的事。

國家強棒位於台南市歸仁區歸仁十三路、高發二路口，近台南高鐵站，就在台南三井Outlet Park對面。個案規畫地上15樓、地下2層， 21坪到38坪、2房、2+1房、3房產品，總戶數583戶，開價20～23萬元。

謝志長表示，很多人問達麗為何要到台南推案，他的理由很簡單，一是台南房價基期低，一是開發潛力無限。

他說，過去幾年，台南的建設都是國家級建設，包括中研院南部院區 、工研院綠能科技中心、沙崙綠能科學城、大台南會展中心等，吸引眾多建商插旗獵地、爭相卡位高鐵特區，三井outlet 也預計在2022年正式營運。

台南市長黃偉哲親自出席動土典禮致詞指出，高鐵沙崙站是台南市的門面，包括中研院、工研院、國研院三院聯手為這裡大量注入研發資源，並大量引入科技人才，將為區域帶來大量穩定且高收入的居住人口。還有日本三井集團在南台灣設點首選台南高鐵特區，將來也會大力帶動觀光與大量工作、居住需求。優質穩定的居住人口和大量工作機會的正向循環之下，有充沛交通資源作為後盾的台南高鐵特區，未來前景深具潛力。市府歡迎更多優質建商前來台南興建好宅，將全力提升行政效率，推升台南經濟成長。

達麗建設是在去年5月以每坪22.7萬元、創新高價取得位於歸仁高鐵特區商業地，達麗建設表示，該地堪稱地王，新重劃區首個推案就屬商業區地王宅，過去房市從未發生，個案預約已破600戶，「國家強棒」正式開案，海悅代銷將力拚在半年內完銷。