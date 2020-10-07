面板價格續揚 雙虎看旺

【撰文／莊正賢】

過去市場耳熟能詳的三大慘業「太陽能、LED、面板」，大家避之唯恐不及，因為中國殺價競爭，打亂市場價格，整體趨勢向下，但今年這三大慘業部慘了，都出現了轉機，太陽能經過多年的整併，以及全球綠色能源的趨勢，台灣政府積極推廣太陽能，帶動裝機量，讓太陽能股下半年大漲一波，漲勢持續；LED因為Mini LED的新技術，蘋果開始導入產品中，帶動其他品牌不管未來在筆電、平板也都會導入，今年上半年LED股也是主流。而面板因為疫情讓筆電、平板；電視需求大增，下半年起面板價格狂飆，32～65吋光Q3就上漲14.7～45.7%不等，10月份最新報價持續上漲，三大慘業就剩面板股價位階最低。

面板產業大整併

全球的面板產業開始大整併，三星電子近年來陸續將生產據點移出中國，繼之前關閉智慧手機工廠等據點後，最新宣布將關閉位於中國的唯一一座電視工廠，將在11月底前停產，讓長期供過於求的面板狀況獲得紓解。中國京東方以不低於55.91億人民幣收購南京中電熊貓8.5代廠80.8%的股權，同時擬斥資不低於65.26億人民幣，收購成都中電熊貓8.6代廠51%的股權，共計斥資約121億人民幣，這是中國國內液晶面板產業史上最大的購併案，京東方過去都是殺價競爭搶市佔率，如今已是全球最大的LCD面板廠，今年帶頭漲價。