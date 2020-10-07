驚奇十月！迎接2020年終戰

【撰文／莊正賢】

中秋連假期間，新加坡摩台指照常交易，反映美國總統川普新冠病毒確診，出現大幅波動！但是這一次中秋連假的避險交易，卻不像今年1月20日到29日，農曆春節封關期間武漢病毒封城的熱絡，因為大家已經看透了美國選情的歹戲拖棚，又是胡鬧一場！

早在九月中旬，台指期轉倉十月，就已經有驚奇十月的說法，所以當十月的第一天美國總統川普宣布確診，然後住院出院，大家已經見怪不怪。雖然網路上傳言很多，各種陰謀論的說法甚囂塵上，但是這都不會改變今年第四季到明年一月的2020年算總帳。因為全球資產泡沫早已在魔咒九月出現了第一波的震撼教育，目前只等待下一次的拔槍射擊。

如果我們從台北股市的加權指數現貨週K線來觀察，中秋前的九月最後一週從12952點，重挫到12150點，單週大跌642點，這已經是多頭危險的明確訊息，如果在中秋節後，連接十月的反彈中，成交量依然萎縮，尤其在中秋放假三天，雙十放假兩天，都是週K線反彈量縮的格局，那麼當我們回歸月K線來看：七月的高點13031點，八月的高點12981點，九月的高點13021點，都伴隨著連續三個月份的一次比一次高點量縮，那麼十月就算再次拉高，價量背離也只是形成另外一次的避險出手時機。

過去的美國總統大選，從來沒有像這一次戲劇化，原因是少數人的權力慾望已經進入造神的境界。選民是愚蠢的羊群，但我希望股民是聰明的羊群，不要被少數權值股所操縱，因為從今年三月的低點8523點上來，到今年的十月高點為止，已經是第八個月了，今年第一季的一月12197高點，跌到三月的8523低點，跌破十年線九千點，其實是對股市過熱算總帳，所以三個月的烽火就可終結三年的盈虧，同樣的道理，驚奇十月開始的三個月也將針對過去八個月四千五百點的泡沫行情算總帳。何況我們在九月轉倉十月的第一週，已經打了一次美好的勝仗，目前只等待第五招玫瑰心理線，來到沸點的出手時機。