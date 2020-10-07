快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚奇十月！迎接2020年終戰

聯合新聞網 / 萬寶週刊
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

【撰文／莊正賢】

中秋連假期間，新加坡摩台指照常交易，反映美國總統川普新冠病毒確診，出現大幅波動！但是這一次中秋連假的避險交易，卻不像今年1月20日到29日，農曆春節封關期間武漢病毒封城的熱絡，因為大家已經看透了美國選情的歹戲拖棚，又是胡鬧一場！

早在九月中旬，台指期轉倉十月，就已經有驚奇十月的說法，所以當十月的第一天美國總統川普宣布確診，然後住院出院，大家已經見怪不怪。雖然網路上傳言很多，各種陰謀論的說法甚囂塵上，但是這都不會改變今年第四季到明年一月的2020年算總帳。因為全球資產泡沫早已在魔咒九月出現了第一波的震撼教育，目前只等待下一次的拔槍射擊。

如果我們從台北股市的加權指數現貨週K線來觀察，中秋前的九月最後一週從12952點，重挫到12150點，單週大跌642點，這已經是多頭危險的明確訊息，如果在中秋節後，連接十月的反彈中，成交量依然萎縮，尤其在中秋放假三天，雙十放假兩天，都是週K線反彈量縮的格局，那麼當我們回歸月K線來看：七月的高點13031點，八月的高點12981點，九月的高點13021點，都伴隨著連續三個月份的一次比一次高點量縮，那麼十月就算再次拉高，價量背離也只是形成另外一次的避險出手時機。

過去的美國總統大選，從來沒有像這一次戲劇化，原因是少數人的權力慾望已經進入造神的境界。選民是愚蠢的羊群，但我希望股民是聰明的羊群，不要被少數權值股所操縱，因為從今年三月的低點8523點上來，到今年的十月高點為止，已經是第八個月了，今年第一季的一月12197高點，跌到三月的8523低點，跌破十年線九千點，其實是對股市過熱算總帳，所以三個月的烽火就可終結三年的盈虧，同樣的道理，驚奇十月開始的三個月也將針對過去八個月四千五百點的泡沫行情算總帳。何況我們在九月轉倉十月的第一週，已經打了一次美好的勝仗，目前只等待第五招玫瑰心理線，來到沸點的出手時機。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1406期】

延伸閱讀

我們會擊敗病毒！川普出院重返選戰 這2大挑戰決定他能否順利連任

川普確診，竟代表這3大「好消息」！分析師：對投資市場更有利

川普脫口罩嚇到防疫專家 影片挨批威權色彩

CNN民調：在經濟方面 川普領先拜登的優勢已消失

相關新聞

台南高鐵特區地王潛力無限 達麗帶頭推出「國家強棒」583戶大案

台南沙崙高鐵特區首案達麗建設「國家強棒」日前開工，達麗(6177)董事長謝志長表示，作為區域第一個開案的建案，非常高興，要為首購年輕人蓋住得起的房子，是件很好的事。......

驚奇十月！迎接2020年終戰

中秋連假期間，新加坡摩台指照常交易，反映美國總統川普新冠病毒確診，出現大幅波動！但是這一次中秋連假的避險交易.......

面板價格續揚 雙虎看旺

過去市場耳熟能詳的三大慘業「太陽能、LED、面板」，大家避之唯恐不及，因為中國殺價競爭，打亂市場價格，整體趨勢向下.......

川普染疫 這族群是贏家？

美國總統川普10月2日清晨透過個人Twitter向全世界證實：川普與第一夫人梅蘭妮亞，已確診感染了新型冠狀病毒。川普夫婦目前將進入隔離狀態.....

NB散熱需求爆發 雙鴻受惠

電子股近期修正壓力較大，一方面是Q2以來漲幅較大，又缺乏較明顯的修正；另一方面馬上要公布的Q3財報，台幣在Q3大漲超過1.8%，對電子出口業產生影響.......

反彈量縮首選業績股：貿聯

加權指數從9/16強攻13000大關後，指數連跌數日到12149點止跌，也是3月後首度跌破季線，跌破季線後連續幾日反彈都出現量縮......

遠距商機再起 IC設計再度領航？

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，10月2日美國新冠肺炎新增病例逾54,000例，創下8月14日以來的高峰；佛州和德州的疫情每日死亡人數逾90人.......

蔡明彰觀點：通吃川普與拜登概念股 這二族群拉回可留意

在美國總統大選第一場的辯論及川普染上新冠肺炎之後，美股的10月驚奇不確定變數大增，獲利回吐的賣壓加重，因為市場將拜登勝出的因素考慮在內，如果拜登入主白宮及民主黨控制參議院.......

川普染疫 這族群逆風高

美國總統川普10月2日清晨透過個人Twitter向全世界證實：川普與第一夫人梅蘭妮亞，已確診感染了新型冠狀病毒。川普夫婦目前將進入隔離狀態

川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

美國總統大選11月3日投票，9/29(周二)起將展開三回合的總統辯論，川普與拜登將進行正面對決，根據最新民調顯示.......

新莊知識產業園區添利多 新潤「莫內花園」速銷盛大動工

「新莊北側知識產業園區」受到台商回流投資，以及商用不動產機捷、環狀線建設利多影響，成企業、建商競逐新寵，日前新北市政府再宣布增設轉運站......

台康生快篩、疫苗雙提材發酵

台股最近回測季線，很大程度是受到近期美股拉回的影響，美股的修正除了漲多拉回外，由於歐美疫情再度升溫，歐洲部分地區恐將再度封鎖......

熱門新聞

台灣的三率驚奇

川普染疫 這族群是贏家？

面板價格續揚 雙虎看旺

NB散熱需求爆發 雙鴻受惠

蘋果新機有亮點 概念股聚人氣

汽車產業終於苦盡甘來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。