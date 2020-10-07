川普染疫 這族群是贏家？

【撰文／陳子榕】

美國總統川普10月2日清晨透過個人Twitter向全世界證實：川普與第一夫人梅蘭妮亞，已確診感染了新型冠狀病毒。川普夫婦目前將進入隔離狀態，並承諾自己必將康復重返，疑遭幾小時前確診的親信選戰幕僚希克斯(Hope Hicks)傳染病毒。相關消息出爐後，美股與輿論震驚，但更複雜的大選時程，引發了白宮上下大亂，接下來的副總統與總統辯論會，可能被迫取消，相關高層團隊，也都可能陷入染疫危機？

雖白宮消息混亂，但眾議院主導新紓困案的腳步仍按時程表繼續，裴洛西表示，如此發展已經改變談判氣氛，因為共和黨看到我們一直在說的事實，就是這是一種惡性病毒。眾議院10月1日以214票對207票，率先通過民主黨版本的紓困案，民主黨紓困案雖然已在眾議院過關，但並非意味他們將關起與白宮協商的大門。

面對川普染疫，對川普選情而言，未必是壞事；根據美國智庫公布最新民調顯示，川普民調拿下46%支持度反超45%的拜登；距離美總統投票日已不到一個月，看這最新民調，川普吸收到許多同情票，川普連任之路機率似乎大增，股市持續偏多。

近來美國多家大企業相繼裁員或放無薪假下，更加重美國推出新一輪紓困案的壓力。特別是航空業，包括美國航空與聯合航空等，已大舉裁員，預估高達3.2萬人。裴洛西呼籲他們能暫停這些精簡人事計畫，針對航空業提供250億美元的援助計畫可望近期在國會敲定，紓困方案也維持股市穩定。

台股9月底國家隊護盤，敲進金控股，台股上上週在法人賣壓大舉出籠下，台股連破月、季線支撐，市場氛圍為之丕變；國家隊中的八大公股券商轉賣為買，總計單周買超金額206.8億元，買超標的則以台積電(2330)及兆豐金(2886)等金控族群等為主，秋節之前連三漲，週一台股站上季線，持續挑戰萬三關卡。